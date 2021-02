La consellera de Salud, Patricia Gómez, se ha negado hoy a destituir al coordinador de la campaña de vacunación contra la covid-19, Carlos Villafáfila, como le han pedido desde la oposición. En concreto, el diputado de Ciudadanos, Juanma Gómez, le ha pedido si pensaba cesarlo, ya que “no se cuestiona su capacidad como sanitario, se cuestiona su capacidad de gestión”.

La titular de Salud ha asegurado ahora que Villafáfila “entra en los protocolos que marca el Ministerio como personal prioritario y en concreto esta persona vacuna físicamente”. Hay que recordar que la consellera Gómez admitió la pasada semana que se equivocaron el primer día de vacunación, sobraron dosis y “se vacunaron personas que les hubiera correspondido unas semanas después”, en relación a los seis cargos del IB-Salut y el Consell de Mallorca que se inmunizaron el primer día de la llegada de las vacunas a Mallorca en la residencia de Son Oms/Sant Miquel.

“Si una persona se vacuna y no le corresponde, le pediré responsabilidades”, volvió a repetir la consellera de Salud. No obstante, el diputado Gómez le ha recordado: “No se cuestiona la profesionalidad como sanitario, sí como gestor y por ejemplaridad y ética no puede ser que esta persona no haya dimitido”. “Usted lo mantiene en su puesto y ello genera más desconfianza en la ciudadanía”, ha añadido el parlamentario naranja.