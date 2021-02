Extraoficial | Mae ‘devuelve’ parte del plus a su número 2

La Consellera de Agricultura, la podemita Mae de la Concha, Mae a secas en los mentideros políticos, devuelve parte del plus de insularidad a su número dos, Fernando Fernández. Su compañero en el Congreso de los Diputados al que fichó como jefe de gabinete e hizo venir desde Palencia a Mallorca, recuperará parte de lo perdido después de que, en los últimos presupuestos, los partidos del Pacto y Ciudadanos acordaran restringirlo a los cargos de Menorca y Eivissa, y excluir a los fichajes de la península. Aquel acuerdo ratificado posteriormente con la aprobación de las cuentas del Govern supuso privar al número dos de Mae del plus de 22.000 euros anuales percibido en 2019 y 2020. Sin embargo, ahora, la casualidad, el destino, la fortuna o una jugada muy bien pensada, le van a permitir recuperar cerca de 7.500 euros anuales. No son los 22.000, pero it’s something. Después de perder el plus, Fernando Fernández iba a pasar de cobrar 70.000 euros al año a 48.753 euros. Sin embargo, la Conselleria informó ayer de su nombramiento como nuevo director general de Agricultura tras la destitución de Biel Torrens, a quien él mismo fue desplazando poco a poco. Y en el cambio de cargo, de jefe de gabinete a director general, es donde el número dos de Mae recuperará esos 7.500 euros, al pasar a cobrar de 48.753 a 56.317 euros. Voilà!