La Audiencia de Palma ha resuelto un conflicto que ha salpicado a la más antigua nobleza de España. El tribunal ha tenido que resolver y decidir el nombre del titular del condado de Hoochstrate, un título que data del siglo XVI y que fue concedido por el rey Carlos I. Este título se lo disputaban el hijo ilegítimo del último conde de Hoochstrate y la hermana del difunto, que sostenía que su sobrino no tenía derecho a suceder a su padre porque se trataba de un hijo ilegítimo. El tribunal de la Audiencia, en contra del criterio del Consejo de Estado, de la Diputación de la Grandeza e incluso del Ministerio de Justicia, considera que quien debe representar este condado es el hijo, y no la hermana, como único heredero del anterior noble.

La lucha por la titularidad de este título ha enfrentado a Andrés Pérez de Guzmán Vega y a su tía María de la Concepción Pérez de Guzmán y Castillejo, actual condesa de Torreblanca. Esta mujer reside en Mallorca y por esta razón este conflicto, trasladado a los juzgados, ha sido resuelto por la Sección Cuarta de la Audiencia, mediante una sentencia dictada por la jueza Pilar Fernández. La magistrada ha adoptado una decisión contraria a todas las instituciones que han estudiado el caso y ha concluido que la condición de hijo ilegítimo del anterior conde no le impide tener derecho a suceder a su padre como nuevo conde de Hoochstrate. Andrés Pérez de Guzmán no tiene ninguna relación con la isla, no así su tía paterna, ya que es un conocido empresario que reside y trabaja en Madrid.

La condesa de Torreblanca pidió el título alegando que no se podía entregar a un hijo ilegítimo

Según explican los libros de historia, el condado de Hoochstrate es uno de los títulos de nobleza más antiguos de España. Lo concedió el rey Carlos I en el año 1518. El nombramiento oficial no se realizó en España, sino en Flandes. El primer conde fue Antonio de Lalaing, lugarteniente de Holanda y Utrech, que además fue caballero de la orden del Toisón de Oro. En este nombramiento real no se establecía ninguna condición sobre la necesidad de que el heredero del título fuera un descendiente legítimo. El primer conde de Hoochstrate no tuvo descendientes y trasladó el título en el año 1534 a su sobrino Felipe. Esta vez sí le impuso la condición de que su sucesor debía ser un heredero nacido de un matrimonio legítimo.

Este título de la nobleza estuvo muchos años desaparecido, hasta que en el año 1924 fue rehabilitado por el rey Alfonso XIII. Lo entregó a José María Pérez de Guzmán, que también se casó con una mujer de la nobleza que era la condesa de Torreblanca. El título del padre pasó a su hijo, mientras que el de la madre lo heredó la hija del matrimonio. Esta mujer ha sido la que, además, ha reclamado el título de su hermano, alegando que su heredero no fue fruto de un matrimonio legítimo, sino de una relación anterior.

El Consejo de Estado, como el Ministerio de Justicia y la Diputación de la Grandeza no respetaron el deseo del difunto conde de Hoochstrate, que murió en el año 2015. Pocos años antes de morir había nombrado a su hijo Andrés heredero de su título. Este deseo del noble no fue tenido en cuenta por las instituciones, que entendían que quien tenía derecho a este título de la nobleza era la hermana del difunto conde. Se basaban en la orden del año 1534 cuando el primer conde, al traspasar el título a su sobrino, estableció la necesidad de que los futuros herederos debían ser hijos de un matrimonio legítimo y no de otro tipo de relación.

La magistrada de la Audiencia no coincide con esta interpretación, sino todo lo contrario. Señala en su sentencia que «la voluntad regia que ésta expresa no puede alterarse sin desvirtuar el origen y la naturaleza histórica de la institución». La jueza para resolver este conflicto familiar de la nobleza cree que el documento al que se debe dar más valor es la carta de concesión del título que firmó el rey Carlos I al nombrar al primer conde de Hoochstrate. En este nombramiento no se menciona en ningún momento que el heredero del título debe ser un hijo legítimo. Esta condición la impuso el primer conde al transferir el título a su sobrino.

Curioso personaje

Por tanto, la jueza ha resuelto esta disputa a favor del hijo ilegítimo del anterior conde, que llevó el título durante más de 40 años. Este hombre fue uno de los personajes más curiosos de la nobleza española. Aunque no tuvo apenas protagonismo mediático, en el año 1975 fue noticia por un accidente que sufrió durante una cacería de patos. Según detallan las crónicas sociales, al conde se le disparó el arma que llevaba y resultó herido en una pierna. Los médicos no pudieron salvar la extremidad. El conde reclamó una indemnización por las cinco pólizas de seguros que tenía firmadas para este tipo de accidentes. Sin embargo, las compañías se negaron a indemnizarle por las dudas que rodeaba el suelo. La pierna amputada estaba enterrada en el cementerio de la Almudena y tuvo que ser exhumada.

Esta familia tiene en su poder algunos de los volúmenes más valiosos de la literatura española.