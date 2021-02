Hemos empezado un año convulso, en busca de la tranquilidad posvacunación que, sin embargo, es efímera, pues la vacunación seguirá, como las mascarillas, incorporada a la rutina de nuestras vidas. El 2020 fue terrible, aunque terminó bien, con la credibilidad de la Ciencia por las nubes. Nos deslumbró tanta luz (las vacunas) al final del túnel, que seguimos sin ver los caminos a recorrer, los nuevos horizontes. Entre tanta incertidumbre, la evaluación científica de riesgos debe presentarse de modo estructurado, blanco sobre negro, con todo detalle y expuesta a la crítica, como fundamento de las políticas.

No vamos a erradicar el virus, sólo podríamos aspirar a ello con un programa de vacunación de ámbito global (mundial), en continua mejora, sostenido durante años. No sabemos si las vacunas bloquean la transmisión, pero, incluso si aportasen inmunidad esterilizante, es decir, que también previnieran la transmisión del virus, la erradicación no estaría garantizada. Requeriría esfuerzos enormes y una coordinación global que estamos muy lejos de alcanzar en nuestro planeta.

Parece pues poco probable que estas vacunas acaben con el virus, aunque pueden abrir una tregua. No descartamos que el virus pueda progresar favorablemente, para él pero también para nosotros, propiciando variantes más transmisibles y leves, hasta quedar como una más de las infecciones respiratorias que conocemos. Quizás, pero sería a largo plazo. Podemos agarrarnos a que el virus provoca síntomas leves o nulos en los niños cuando se exponen al virus por primera vez, generando defensas para edades posteriores, y asentando así, con los años, una convivencia soportable de nuestra especie con el virus. Pero todo sería a largo plazo. Lo que las vacunas nos traen ahora es, como máximo, una tregua, de meses, movediza e incómoda. De momento, sólo una tregua.

El insistente objetivo de inmunidad del 70% es frágil. De entrada: ¿Qué inmunidad? ¿qué %? El 70% (2/3 de la población sería más ajustado) deriva de la tasa de contagio que, en sus inicios, «tenía» el virus (número reproductor R igual a 3); de modo que, si dos de cada tres personas son inmunes, R se reduce a 1: cada infectado contagia a otra persona o menos y la incidencia ya no aumenta. Pero el virus evoluciona hacia variantes mas contagiosas, como ya ocurre con la variante británica B1.1.7 (60-70% más infecciosa; y 30% más letal). Así que su R ya no es 3 sino 5, y la inmunidad de grupo o ‘rebaño’, solo se alcanza protegiendo al 80% de la población. El razonamiento aplica a futuras variantes, más infectivas. Sobre todo: ¿qué inmunidad frente a futuras variantes?

A futuro peligra la efectividad de las 7 vacunas que se están administrando. Desconocemos su eficacia frente a las variantes de Latinoamérica, pero ya sabemos que disminuye frente a la sudafricana B1.351, que comparte la mutación E384K con las anteriores. Afortunadamente, todas siguen siendo muy efectivas frente a la variante británica, la que ahora se irá imponiendo aquí. Tendremos pues una tregua, sí, pero movediza e incómoda.

Los primeros datos directos sobre eficacia considerando otras variantes, son para dos vacunas de próxima autorización en Europa, Janssen (filial de Jonhnson & Johnson) y Novavax, porque su fase 3 incluyó zonas con predominancia de la variante sudafricana. Su eficacia ha sido un 50% inferior.

Con respecto a la vacuna de AstraZeneca, un estudio reciente (8-febrero), con 2.000 voluntarios de bajo riesgo (adultos jóvenes con buena salud) muestra que la vacuna sólo proporcionaría una eficacia del 20% frente a la variante sudafricana. Aun cuando los datos deben considerarse preliminares -por el bajo número de participantes- el gobierno sudafricano ya ha suspendido su aplicación.

Con respecto a la de Pfizer-Biontech, interesantemente, la revista Nature Communications (8-febrero), relata la eficacia in vitro de la vacuna de Pfizer-Biontech frente a diversas combinaciones de mutaciones puntuales y delecciones (eliminación de fragmentos del ARN vírico que suponen pérdida de trozos de la proteína Spike) que caracterizan las variantes sudafricana y brasileña. Se ha estudiado en líneas celulares «vero», porque estas células (derivadas de riñón de mono verde africano) se infectan fácilmente con SARS-Cov-2. Se dedujo cierta pérdida de respuesta inmunológica pero que no anularía la vacuna. Son solo evidencias indirectas (de laboratorio) de la posible eficacia de estas vacunas de ARN sobre las nuevas variantes, sin poder precisar mucho más. Reconfortan los datos de Israel (reales, con cerca del 50% de su población ya vacunada) demostrando que la vacuna de Pfizer-Biontech reduce también la transmisibilidad.

Para las variantes de Brasil (detectada en Japón), México y Kent («variante de la variante» británica), no conocemos datos, pero preocupa la proliferación de casos positivos graves (hasta agotar las existencias de oxígeno) en Manaus (Amazonia, Brasil), una ciudad de 2 millones de habitantes donde la inmunidad de grupo superaba el 70%. Tal inmunidad ya no parece operativa. En fin, todas estas variantes tienen en común varias mutaciones, incluida la más señalada E484K, pero hay y habrá más. La coincidencia general entre los científicos es que el virus evolucionará para escapar de la inmunidad de las vacunas y de la generada por las infecciones.

También se estudian nuevas variantes en especies animales, que evolucionan en paralelo a como lo hace el virus en humanos. Un ingenioso experimento, publicado en Nature (9 de febrero) muestra que el virus pudo pasar directamente de murciélagos a humanos. El salto inter-especies es una posibilidad candente y esperemos que las investigaciones aclaren mecanismos y su control, más allá de la misión, esencialmente diplomáticas de la OMS estos días en Wuhan.

Lógicamente, ya se desarrollan estudios para aprovechar sinergias entre vacunas de diferentes empresas, como la colaboración entre la rusa Gamaleya (Sputnik-5) y la británica. Es significativo que el gobierno británico destine ahora 10 millones de euros a cofinanciar un primer ensayo clínico sobre la eficacia de alternar (en las dos dosis) las vacunas de Pfizer-Biontech y la de Oxford-AstraZeneca (varias combinaciones), así como su dependencia del tiempo (4 a 12 semanas) entre dosis. Resulta evidente la conveniencia de reforzar este tipo de colaboraciones, para evaluar combinaciones, dosis adicionales de refuerzo, etc. Y lamentamos la falta de iniciativas en la UE, está claro que falta un organismo europeo.

Aquí en España, los datos escasean, consecuencia lógica de la penuria en I+D. Incluso faltan las investigaciones de campo, incluso las relativamente más baratas, pero esenciales para mejorar el rastreo, prioridades de vacunación, etc., ajustadas a cada territorio. Por ejemplo, lo que Yea-Hung Chen y sus colegas de la Universidad de California, han publicado (pre-impresión en medRxiv https://doi.org/frx9; 2021), tras analizar los registros de defunciones en California, durante los primeros 8 meses de pandemia, frente a las que se habrían esperado sin el virus. Las muertes fueron un 39% más altas para los trabajadores de la alimentación y la agricultura, un 28% para los de transporte y logística y sólo un 11% para los trabajadores no esenciales. Entre los de más riesgo, había cocineros, panaderos, trabajadores agrícolas y personas que empaquetan, preparan mercancías para enviar. La recomendación fue que los trabajadores esenciales deberían recibir equipos de protección individual gratuitos y acceso fácil a los test. Análogamente, las personas en riesgo, designados como miembros de las mesas electorales para las elecciones en Cataluña ¿deberían haber sido invitados a vacunarse, hace semanas? Muchos de los 20 mil que ahora han recurrido su nominación, estarían más por la labor. Y por qué no recurrir también a la ciencia para priorizar colectivos, en las desesperantes colas de vacunación, tan vulneradas. En el estudio de California, el riesgo también varió según la raza y la etnia, pero esto sería materia de otra reflexión. Nada que ver con la ciencia.