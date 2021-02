Coordinadoras enfermeras niegan su adhesión a una misiva de apoyo a la directora que se vacunó antes: «No sé de qué carta estáis hablando»

Así lo aseguraron varias fuentes asistentes a una reunión telemática celebrada el pasado martes y en la que el gerente de la GAP, Miquel Caldentey, acompañado de la citada Consu Méndez y las cinco subdirectoras de enfermería de este nivel asistencial, habían convocado a las 45 responsables de enfermería de los respectivos centros de salud de Mallorca para explicarles los pormenores de la vacunación domiciliaria de las casi 4.500 personas consideradas grandes dependientes de las islas.

Según el relato de los hechos de las fuentes asistentes, la reunión telemática se convocó al mediodía del pasado martes, 9 de febrero, y a ella estaban convocadas las 45 responsables de enfermería de los 45 centros de salud de Mallorca aunque no todas ellas participaron en la misma por cuestiones personales que se lo habrían impedido o por problemas de conexión en una reunión con tantos intervinientes.

Y por parte del equipo directivo de Primaria estaban los citados Caldentey y Méndez además de las subdirectoras de enfermería Noelia Martín y Marta Pisà y las responsables de los sectores sanitarios de Ponent (Son Espases), Maria Taltavull, Migjorn (Son Llàtzer), Cristina Alfaro, y Tramuntana y Llevant (comarcales de Inca y Manacor), Maria del Mar Tomás. Como se recordará, los tres primeros cargos citados -Caldentey, Méndez y Martín- fueron tres de los seis directivos del IB-Salut y del Consell que se vacunaron el pasado día 27 de diciembre para evitar, alegaron después, desperdiciar dosis sobrantes de las primeras vacunas llegadas a Balears.

«Nada más empezar la reunión nos dijeron que les había hecho mucha ilusión la carta después de los duros momentos por los que habían pasado (por su exposición mediática tras descubrirse su vacunación temprana), que se la habían enviado a la presidenta Francina Armengol para que la leyera y que ahora su intención pasaba por publicarla en la sección de cartas al director de Diario de Mallorca (uno de los medios que más se ha significado en la denuncia de la vacunación temprana de estos altos cargos)», explicaron las fuentes. Esta circunstancia fue corroborada al reclamar este diario esa misiva de apoyo a la responsable de comunicación del Servei de Salut quien, tras remitirla (ver al final), señaló que ya había sido enviada como carta al director.

Volviendo a la reunión, tras las palabras de agradecimiento de los altos cargos a sus subordinadas por el apoyo recibido, algunas de las asistentes refirieron que no sabían de qué carta les estaban hablando.

«En ese momento intervino Pep Lluís Ferrer, responsable de enfermería del centro de salud de Santa Ponça, que admitió que ‘con las prisas, la verdad es que no nos ha dado tiempo a avisar a todas’ las coordinadoras. En ese momento me fijé en las caras de las subdirectoras, muy sorprendidas, como no dando crédito a lo que acababan de escuchar», revelaron las citadas fuentes.

Unas fuentes que aseguraron que, de haberlo sabido, nunca hubieran suscrito esa carta de apoyo. «El hecho de ponerse las vacunas sobrantes es una decisión personal que no secundo. Que cada uno apechugue con sus actuaciones», explicaron sin dar crédito aunque se haya difundido una carta de apoyo firmada eso sí, de forma genérica, por las «responsables d’infermeria dels equips d’AP Mallorca». Una misiva que fue reproducida ya ese mismo martes en la edición digital de un medio de comunicación de Mallorca.

La incógnita

Siempre se ha dicho que uno de los motivos de la vacunación de hasta seis altos cargos el primer día de vacunación contra la covid se hizo para evitar desperdiciar 11 dosis sobrantes. Y esta circunstancia genera dos nuevas incógnitas. La primera de ellas es que en esos momentos iniciales de cada vial enviado por Pfizer se podían extraer cinco dosis. Para ello, una vez descongelados, había que «activarlos» con suero fisiológico antes de su inoculación. Una vez activados, su vida útil era de tan solo seis horas. Pero sin inyectarles el suero los dos viales podrían haberse conservado hasta cinco días más en cualquier frigorífico convencional y ser aprovechados en la vacunación de residencias que comenzaba ese mismo lunes. ¿Por qué entonces se activaron esos dos viales sin saber si iban a ser precisos para inmunizar a los usuarios y trabajadores de una residencia donde ya se había detectado que faltaban personas citadas para vacunarse? La otra pregunta es: ¿Quién se puso las 5 dosis sobrantes?

El dato

Hay varios aspectos de la carta de apoyo a Consu Méndez que, cuando menos, llaman la atención. El primero de ellos, el hecho de que la misiva se redactara el pasado 7 de febrero, fecha que como se recordará cayó en domingo. ¿Es factible que las 45 coordinadoras de enfermería de los centros de salud de Mallorca se reunieran en uno de sus dos días libres semanales para redactar el documento?

Otro es que pese a que en su encabezamiento la carta dice que las firmantes manifiestan su «apoyo total a nuestra gerencia a raíz de las noticias que se han publicado (...) haciendo referencia a Consu Méndez, nuestra directora de enfermería», no hay ninguna alusión directa al gerente Caldentey ni a la subdirectora de enfermería Noelia Martín, otros dos de los altos cargos que se vacunaron ese día. Aunque en otros párrafos del escrito sí se elogia también la implicación en el proceso de vacunación «del resto de la dirección», tan solo manifiestan su apoyo explícito a su directora de enfermería.