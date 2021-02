Todos los partidos políticos del Parlament con excepción de Vox han leído un manifiesto para reivindicar el papel de la mujer en la ciencia en el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Con el texto los diferentes grupos han expresado su “compromiso para poner fin al desequilibrio de género en esta disciplina” recordando que menos de un 30 por ciento de las investigadoras en el mundo son mujeres. Los partidos han reivindicado la figura de mujeres científicas desde Alicia Sintes o Katalin Kariko.

En el manifiesto, en cuya lectura también han participado la directora del IB-Dona, Maria Duran, y la directora para la Oficina de Igualdad de Oportunidades, Esperança Bosch, se ha recordado que el estudio del ARN mensajero durante los años 90 por parte de la investigadora Katalin Kariko han sido la base para las vacunas contra el coronavirus de Pfizer y Moderna.

En la lectura no ha participado Vox. Si bien no es la primera vez que la formación de extrema derecha se ausenta de este tipo de lecturas con motivo del Día de la Mujer o de los Derechos de la Infancia, bloqueando incluso su lectura como declaración institucional, en esta ocasión desde la formación han asegurado que no se les ha informado de la lectura de este manifiesto.