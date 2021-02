La gran protesta del sector turístico en Mallorca no se ha podido mantener en secreto hasta el próximo viernes, cuando las fachadas de los hoteles de la isla aparecerán con grandes lonas o sábanas con la leyendo SOS Turismo, un grito de auxilio de un sector que se hunde y no ve salvavidas en las administraciones. La campaña que suma una treintena de asociaciones que la respaldan, y van in crescendo, ha saltado a la luz pública y ayer la Federación Hotelera Empresarial de Mallorca (FEHM) le dio su «respaldo» porque «visibiliza» sus reivindicaciones.

Las grandes cadenas mallorquina no lo tienen tan claro. RIU Meliá o Iberostar no se han sumado. Y el Govern ayer calló. Está descolocado con tantos frentes abiertos con los diferentes sectores económicos por el descontento y la desesperación ante el alargamiento de la pandemia que enturbia cada vez más la temporada alta 2021. La conselleria de Turismo no quiso entrar a valorar la campaña de protesta que les señala entre las Administraciones acusadas de «inacción y pasteleo» por los impulsores del movimiento.

Desde hace meses la patronal hotelera reclama un plan de rescate con ayudas directas y reducción de cargas fiscales e impositivas, además han sumado la necesidad de que el plan de vacunación lleve a que el 70 % de la población esté vacunada a principios del verano.

La gerente de los hoteleros de Mallorca, María José Aguiló, considera que SOS Turismo que se presentará el viernes a la sociedad, y que busca eco internacional, «no deja de ser una campaña para poner de manifiesto y visibilizar lo que ya se viene reivindicando desde diferentes patronales y sectores y desde la propia ciudadanía».

En un vídeo que difundió la FEHM, Aguiló abundó en que el sector turístico «en su conjunto está en una situación muy crítica y es necesario dar respuestas firmes». De ahí su «respaldo a la iniciativa», que entre sus convocantes ya incluía a la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Balears, integrada en la patrona que lidera María Frontera, y que también apoya la CAEB. «Vamos a ver el viernes cómo se desarrolla la presentación en sociedad», concluye María José Aguiló.

Adhesión del alquiler turístico

A las diferentes agrupaciones hoteleras de la isla, de comerciantes, ocio nocturno, Pimem Manacor y agroturismos que figuran entre los se han unido al movimiento de protesta, se sumó ayer Habtur. La gerente de la Associació d’Habitatges de Lloguer Turístic de Balears, Maria Gibert, confirmó que tras la reunión que mantuvieron por la tarde solicitaron la adhesión a SOS Turismo.

El viernes será el pistoletazo de salida de la campaña, que busca alcanzar repercusión en los mercados emisores y convertirse en un movimiento masivo que atraiga a todos los afectados por la debacle de la industria turística, incluyendo ciudadanos. Pero sin estridencias ni aglomeraciones en las calles para no interferir en la expansión de la pandemia. En su lugar, se pretende empapelar edificios con el logo de SOS Turismo e inundar las redes sociales con mensajes de auxilio.

Entre tanto llegaba desde Madrid el anuncio de que se alargan las restricciones de entrada a España por vía aérea y marítima desde Reino Unido y aérea desde Brasil y Sudáfrica. La prórroga de las medidas se amplía hasta el 2 de marzo de 2021, pudiéndose prolongar en función de la evolución de la pandemia, las variantes de la covid y las decisiones a nivel comunitario.

Plataforma Vacunas

Los presidentes de las patronales hoteleras FHM y ACH, María Frontera y Gabriel Llobera, acompañados de una representación de presidentes de diversas asociaciones hoteleras, se reunieron ayer con Miquel Munar, impulsor de la Plataforma Vacunas. Salud y Economía, para brindarle su apoyo en la urgencia de vacunar a la población.