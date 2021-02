El obispo de la diócesis de Canarias y de la provincia de Las Palmas, José Mazuelos, aseguró desconocer «las circunstancias» de la vacunación de su homólogo de Mallorca, Sebastià Taltavull, pero desaprobó una eventual alteración del protocolo de vacunación. «No sé las circunstancias. No sé si viven en la casa sacerdotal o no. Los protocolos hay que cumplirlos, no me parecería bien si se han adelantado», dijo en una entrevista en Ser Canarias al ser preguntado por el caso de Taltavull y de Jesús Murgui, obispo de Tenerife —y antes de Mallorca—, que también se saltó el orden de la cola para vacunarse antes de tiempo.

«De todos modos veo mucha cortina de humo con esto de que se haya vacunado uno u otro», matizó. «No hagamos política para no afrontar el problema de la inmigración, que es el problema gordo que tenemos en la sociedad. No si se ha vacunado este obispo o esta consejera», añadió.