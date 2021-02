Una moción presentada por Ciudadanos en el pleno del Consell de Mallorca que se celebra mañana provocará una tensa reunión de la insitución insular, ya que solicita la destitución inmediata de los cargos vacunados de forma irregular al saltarse los protocolos. Los dos socios del PSIB-PSOE en el gobierno insular (Més y Podemos) ya han anunciado que apoyarán la moción de los naranjas y, por consiguiente, los socialistas se quedan en minoría y deberán asumir un acuerdo de pleno que le obliga a echar del puesto a estos cargos.

Sobre la mesa estará la vacunación de la directora insular de Gent Gran del Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Sofía Alonso, quien se vacunó el primer día que llegaron las vacunas a Mallorca y se inyectaron las primeras dosis el 27 de diciembre, domingo por la tarde. Ayer la consellera de Salud, Patricia Gómez justificó la vacunación de Alonso y de otros cinco cargos del IB-Salut en que sobraron dosis y de todas maneras “se hubieran vacunado en unas semanas”.

Para Més, Podemos, el PP, El Pi y Vox, es “inadmisible” que Alonso continúe en el cargo. Los nacionalistas ya solicitaron a Cladera su destitución la pasada semana y han pedido que la comisión de transparencia evalúe el caso. Por ello mañana exigirán a Cladera que la revele.

No obstante, el redactado de la moción de Ciudadanos no especifica nombres y se refiere a que la institución y todos los partidos asuman el compromiso de “cesar de forma fulminante” a quien se haya “vacunado saltándose el protocolo”. Desde el Consell, como ya les expresó la presidenta Catalina Cladera a sus socios de Més, no consideran que Alonso se saltara el protocolo, ya que es personal sociosanitario y estaba como directora de la residencia la Bonanova. Pese a este argumento de los socialistas, ni a la oposición ni tampoco Més y Podemos dan su brazo a torcer y consideran que Sofía Alonso hoy está vacunada por ser directora insular de Gent Gran, no por ser personal socisanitario.