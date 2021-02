Unidas Podemos ha anunciado esta mañana que apoyará la creación de una comisión de investigación parlamentaria para "esclarecer" los casos de cargos políticos que supuestamente "se han saltado la cola de vacunación", ha subrayado Esperança Sans, portavoz parlamentaria de la formación morada.

"Hay que ser escrupuloso e implacable. Mucho más cuando todavía hay personal esencial que todavía no se ha vacunado. Consideramos que quien se salta la cola de la vacunación tiene que dimitir o se le tiene que cesar de forma inmediata. Esperamos que esta comisión aclare estos aspectos", ha destacado Sans.

De este modo Unidas Podemos, socio del PSIB en el Govern, se alinea con Ciudadanos, formación que el pasado viernes registró la iniciativa para constituir la comisión de investigación. "Queremos aclarar todos estos casos de cargos que pueden haberse saltado la cola de la vacunación, la publicación del listado de los cargos políticos que se han vacunado, y la modificación de los protocolos de vacunación para que sean claros y concisos", ha remachado Sans.

En los últimos días ha trascendido que diversos altos cargos del Govern y al menos una del Consell, todos ellos socialistas, se saltaron el protocolo y se vacunaron pese a que no eran población de riesgo ni estaban en primera línea de lucha contra la covid. También causó polémica la vacunación antes de tiempo de la regidora de Bienestar Social de Pollença, Francisca Cerdà, y la del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull.

El otro socio del Pacte, Més per Mallorca, no tenía esta mañana una decisión tomada sobre si apoyará esta comisión. "Somos tres partidos dentro del Govern, se ha de hablar detenidamente y se han de tomar decisiones. Si no se toman, nosotros tenemos margen de camino", ha afirmado Miquel Ensenyat, que en todo caso reclamó "más ejemplaridad". "Si hubiera sido una responsabilidad de Més, el partido habría pedido que dimitiera o se habría planteado el cese", aseguró.

"Esperemos que la comparecencia de la consellera [Patricia Gómez] mañana sea clarificadora", ha añadido Ensenyat.

La portavoz del PSIB en el Parlament, Silvia Cano, ha defendido que "todos los vacunados lo son por criterios técnicos y no políticos", al tiempo que ha asegurado que "ningún cargo se ha saltado la cola". La portavoz ha indicado que "si alguien se vacuna fuera de los protocolos, el PSIB será el primero en pedir responsabilidades", ha añadido.

Ciudadanos, por su parte, ha justificado la necesidad de una comisión que debería establecer "qué protocolos se han saltado, quién del Ib-Salut confecciona las listas de vacunados, y qué crierios se tienen en cuenta para saltarse esa priorización", ha destacado su portavoz parlamentaria, Patrica Guasp.

También el PP ha criticado con dureza la estrategia de vacunación liderada por la conselleria de Salud, hasta el punto de que ha presentado una solicitud "para que la Oficina Anticorrupción investigue el proceso de vacunación y saber si se han incumplido los protocolos, si es que existen", ha afirmado el presidente del partido en Balears, Biel Company.

Asimismo, ha lamentado que la comunidad "es demasiadas veces noticia a nivel nacional", en referencia a los casos de explotación sexual a menores tutelados del IMAS, el caso del Hat Bar y ahora con el proceso de vacunación. "La señora Armengol primero intenta tapar los casos, luego lo niega y cuando ya son públicos pone justificaciones", ha indicado.

Por su parte, Vox ha anunciado que apoyará la comisión de investigación.