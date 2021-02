La Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), mediante su presidenta Carmen Planas, critica «la insensibilidad de muchos ayuntamientos, como el de Palma, frente a la crisis que ha desatado la pandemia y que sufren las empresas, los trabajadores y todos los ciudadanos» y considera que «los ayuntamientos deben de cumplir sus obligaciones pactadas en la Mesa de Diálogo Social y en el Plan de Reactivación», en relación a la suspensión de tasas.

Según expresó la presidenta de CAEB, Carmen Planas, en nota de prensa ayer, «sorprende que haya municipios, como Palma, que no actúen como muchos otros ayuntamientos como Eivissa, Calvià, Pollença o Artà, ni tampoco como hacen Madrid, Sevilla, Las Palmas, Huelva o Zamora».

CAEB asegura no entender que el Ayuntamiento de Palma haya decidido que no puede dejar exento o suspendido el pago de la tasa de recogida de residuos para los negocios cerrados, ni aplicar reducción alguna, como se informó desde Emaya, escudándose en que la Ley Reguladora de Hacienda Local no contempla estas medidas, mientras que, en contraposición a Palma, otros ayuntamientos como el de Eivissa, Calvià y Pollença, si lo pueden hacer.

Planas recalcó que «también, muchos otros ayuntamientos ya han aprobado la exención, bonificación total, o reducción de la tasa de residuos durante el periodo del estado de alarma como, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canarias, Sevilla, Huelva o Zamora».

Además, ha añadido, que «todos los ayuntamientos pueden articular bonificaciones que sí están previstas de modo expreso en la Ley de Haciendas Locales y cuya implementación depende exclusivamente de la decisión y voluntad del Ayuntamiento».