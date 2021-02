El coronavirus aterrizó en Mallorca procedente de una estación de esquí de los Alpes franceses. Al menos el primer caso del que se tuvo constancia oficial, un viernes 7 de febrero, en un momento en el que el virus ya se propagaba pero apenas se detectaba. Allí contrajo la infección un británico residente en Marratxí que se convertiría en el primero de los 53.599 casos confirmados hasta el viernes en las islas.

La cuenta atrás se inició el 29 de enero, cuando el británico llegó a Mallorca en un vuelo procedente de Ginebra que hizo escala en Barcelona. En los días siguientes notó una leve fiebre y supo que los amigos con los que había compartido esquí tenían coronavirus. Saltaron las alarmas, más aún cuando una de sus dos hijas mostró síntomas de gripe.

Un correo electrónico enviado a las autoridades sanitarias de la isla desencadenó los acontecimientos y la tarde del viernes 7 ingresó en Son Espases con su mujer y sus dos hijas. Pasadas las diez de la noche, el Govern activó el protocolo de prevención del coronavirus: los cuatro miembros de la familia eran sospechosos y debían pasar aquella noche aislados en el hospital de referencia.

Horas de incertidumbre

«Siguiendo el criterio de los profesionales, el hombre se encuentra aislado y se ha procedido a tomar muestras a todos ellos para enviarlas al laboratorio de Majadahonda», informó la conselleria de Salud en un comunicado. Sin capacidad diagnóstica en las autonomías, todos los casos sospechosos se resolvían en el Centro Nacional de Microbiología.

La posibilidad de que el coronavirus de Wuhan, como se denominaba entonces, se hubiera instalado en Mallorca, tomaba forma, y el sábado 8 Salud improvisó una rueda de prensa para trasladar un mensaje de «tranquilidad». Un primer diagnóstico confirmó que una de las menores tenía gripe, pero había que esperar al veredicto del Instituto Carlos III de Madrid sobre los otros tres miembros de la familia.

Aquella fue la primera de decenas de comparecencias que Salud ha ofrecido para informar sobre la evolución del virus en Balears, al principio solo con datos de brocha gorda. Aquel sábado protagonizaron la foto la consellera de Salud, Patricia Gómez; la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font; y los jefes de Medicina Interna y Microbiología de Son Espases, Javier Murillas y Jordi Reina, respectivamente. Solo Gómez ha seguido teniendo una presencia continuada bajo los focos, compartiendo escena con el portavoz del comité autonómico de enfermedades infecciosas, Javier Arranz.

Los resultados llegaron de madrugada y confirmaron el positivo del británico. Mallorca registraba oficialmente su primer caso, el segundo de España después del notificado el 31 de enero por un turista alemán en La Gomera. «El Centro Nacional de Microbiología dependiente del Instituto de Salud Carlos III ha confirmado esta madrugada un caso de coronavirus detectado en Mallorca», rezaba aquel domingo 9 una nota de prensa publicada por el Ministerio de Sanidad.

«No implica más riesgo»

Los contagios eran todavía tan excepcionales que merecían atención individualizada, pero no presagiaban la crisis sanitaria que detonaría poco más de un mes después. «Esto no implica un aumento del riesgo para nuestro país puesto que no ha habido transmisión en España», sentenció aquel domingo el director del Centro de Coordinación de Emergencias, Fernando Simón.

Aquella jornada las farmacias de Marrarxí empezaron a vender las primeras mascarillas a unos residentes ante los que se abrían grandes interrogantes, algunos de los cuales fueron despejados en una charla informativa ofrecida por Arranz el lunes. Para entonces Epidemiología había iniciado el rastreo de contactos del británico en un intento por seguir la pista de un virus que empezaba a viajar a mucha velocidad por Europa. Mallorca, una de sus primeras escalas, se preguntaba si habría más casos sin sospechar que en poco tiempo tendría que cerrar hoteles, negocios y hasta su espacio aéreo.

«Mi estado de salud es bueno y estoy feliz de estar en casa», escribió el británico en un comunicado cuando recibió el alta el día 18. Y reclamó un anonimato que se ha prolongado hasta el día de hoy.

