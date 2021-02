Cientos de personas y decenas de vehículos han colapsado entre las 9 y las 11 horas de esta mañana la calle del Palma Arena, donde 6.099 ecuatorianos residentes en Baleares han sido llamados a las urnas para participar en las elecciones de su país.

El hacinamiento temprano se ha producido porque muchas personas han confluido a la misma hora a la hora de ir a depositar su voto, pese a que todos los votantes habilitados habían sido supuestamente informados de que en función de la terminación de su cédula de identidad les tocaba una hora determinada. Las identificaciones terminadas en 0, 1 y 2 estaban convocados entre las 9 y las 11. "El problema es que ha venido gente que no tenía cita a esa hora", explica el cónsul de Ecuador Julio César Lalama. "Y a las personas que no les tocaba les hemos dicho que no tenían preferencia y algunos no han estado de acuerdo y por eso ha habido momentos de cierta insatisfacción", añade. "Pero los problemas se han solucionado, ahora ya está todo en orden", señala. Son las 13.11 horas y ya no hay rastro de aglomeraciones y tampoco de coches en doble fila.

Dos patrullas de la Policía Local han tenido que acercarse hasta el lugar por la mañana para ordenar el tráfico porque "los coches ocupaban los dos carriles bici, hemos tenido que denunciar a algunos vehículos", comentan desde la policía.

"El comienzo ha sido muy desorganizado", sentencia Luis Quesada, representante político del partido Centro Democrático. "A las 9 en punto las mesas no estaban preparadas y por eso se ha agolpado tanta gente fuera", relata. "También había gente que no sabía y no le había llegado la información de que todo iba a ir a partir del último número de su identificación", una medida que se ha tomado para evitar aglomeraciones a causa de la pandemia.