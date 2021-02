Si bien Salud defiende a capa y espada la correcta vacunación de sus altos cargos, asegurando que entran en el protocolo y que si lo hicieron el primer día fue porque sobraban vacunas, la directora de Asistencia Sanitaria del IB-Salut, Eugènia Carandell, sí admitió que probablemente las dosis que sobraron el primer día de la campaña «se habrían podido gestionar de otra manera». «Era el primer día, era casi un experimento y no teníamos protocolo de qué hacer con las dosis sobrantes», reconoció la alto cargo, en una línea similar a lo que reconoció la consellera de Salud, Patricia Gómez.

La directora de Asistencia Sanitaria del IB-Salut, Eugènia Carandell, compareció ayer junto al portavoz del comité autonómico de la pandemia, Javier Arranz, para informar de la situación de la vacunación en las islas y prácticamente lo primero que tuvo que hacer fue avisar de que ella todavía no está vacunada contra la covid. «No, las personas que trabajamos en un edificio administrativo no trabajamos con altas incidencias y por eso no nos vacunamos», empezó asegurando, para desarrollar la defensa de los vacunados. «Los que trabajan en gerencias o residencias y están en contacto con los residentes se tienen que vacunar, pero nosotros no estamos expuestos», defendió.

Si bien faltaba todavía por revelar los tres cargos más vacunados de los que acabó informando por la tarde la consellera, Carandell garantizaba al mediodía que no había más cargos del IB-Salut que se hayan vacunado más allá de los tres primeros conocidos. «De Reina Esclaramunda -la sede del IB-Salut- ya saben quienes se han vacunado y por qué», respondió la directora de Asistencia Sanitaria, en alusión a estos dos altos cargos del IB-Salut y tratando de salir al paso de las acusaciones del pasado martes del PP balear. Sin embargo, descartó entregar ningún listado de los vacunados. «Dar nombres de personas que se han vacunado no lo haremos salvo que lo pida un juez», avisó.

Sobre el hecho de que el primer día de vacunación sobraran una decena de las primeras 165 dosis de Pfizer que llegaron a Balears con las que se pudieran vacunar los tres cargos nombrados por el PSOE, Carandell reconoció que «puede ser que lo hubiéramos podido gestionar de otra manera»: «Era el primer día, era casi un experimento y no teníamos protocolo de qué hacer con las dosis sobrantes», lamentó.

Finalmente, la alto cargo de Salud admitió también que para evitar estas polémicas con la vacunación «se tiene que clarificar qué es gestión directa. Nos gustaría que el Ministerio lo pudiera aclarar», zanjó el tema Carandell.

Patricia Gómez: «Era el primer día y no estaba todo atado»

La consellera de Salud, Patricia Gómez, defendió ayer la vacunación de los cargos del Consell y del Govern que recibieron las dosis el 27 de diciembre, primer día de vacunación en las islas, pese a que teóricamente estaban reservadas para usuarios y profesionales de residencias. «Era el primer día y se hizo lo mejor que se pudo, aunque hubo cierta confusión. Sobraron once dosis y sabemos que no se pueden transportar ni guardar porque caducan, así que se decidió que se podían vacunar», indicó en referencia a la directora insular de Residencias, Sofía Alonso; el subdirector de Curas del IB-Salut, Carlos Villafàfila; y la subdirectora de Atención a la Cronicidad, Angélica Miguélez.

«No se hubiesen vacunado en un primer momento, pero sí después. Aunque es cierto que el primer día no estaba todo atado», subrayó Gómez, que negó que los tres directivos fueran altos cargos. «Hacen una labor asistencial, si no se hubiesen vacunado el primer día lo habrían hecho en los siguientes», indicó la titular de Salud, al tiempo que negó que, tal como sugirió la oposición, trabajadores del IB-Salut ya se habrían vacunado.

Por otro lado, dijo estar «esperanzada» por la próxima aprobación de nuevas vacunas como la de Johnson & Johnson. «Podríamos disponer de ella en marzo. También Pfizer aumentará su producción, así que pensamos que tendremos más, como la de Moderna. A la de AstraZeneca la esperamos a finales de febrero o principios de marzo», destacó.