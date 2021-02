Opinión | La consellera miente más que el obispo

El obispo no come ni cena en la Casa sacerdotal. El obispo tiene una cocinera particular que le prepara las comidas en el Palacio episcopal, donde habita. En cuanto al segundo argumento, cualquier mallorquín que acuda a su centro de salud y lo pida se puede vacunar de la gripe. Si en cambio va ahora y solicita la vacuna contra la covid ¿en serio piensa la consellera que se la van a poner?

La defensa de Patricia Gómez del prelado es insultante porque va más allá incluso de lo que el propio Taltavull se ha atrevido a falsear. Lejos de investigar el chanchullo, la consellera le da su nihil obstat. Claro que viendo ahora el serial de altos cargos de Salud que se han vacunado sin que les tocara, cómo va a extrañarnos que la socialista se preste a bendecir la coartada episcopal.