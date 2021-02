Marco Táboas: «Entiendo a las tiendas del aeropuerto, pero también a Aena »

¿Cómo evalúa el enfrentamiento entre las tiendas del aeropuerto y Aena ante la falta de entendimiento para rebajarles los alquileres?

Además de las limitaciones por la caída del tráfico aéreo les afectan las normas impuestas en cada comunidad autónoma con limitaciones de aforo, etc. Se puede dar el caso como ahora en Mallorca de que no hay ni cafetería en el aeropuerto, solo máquinas de vending. Con el servicio para llevar en Son Sant Joan te sale el pan por una torta, no merece la pena abrir para vender unos cafés. Entiendo la posición de las tiendas, pero también en esta ocasión la de Aena. Cuando tú licitas una tienda del aeropuerto se hace un plan de negocio y está en tu mano entrar a licitar o no. Entras en ese negocio para lo bueno y para lo malo. El Burger King del aeropuerto debe ser uno de los que más facturan de toda España en los meses de agosto. Y pagas una renta acorde a eso y ahora mismo es absurda porque no vendes ni una sola hamburguesa. Y lo mismo le pasa a Aena, no está teniendo ingresos.

¿Entonces por dónde pasa la solución?

Tienen que afrontar una renta mínima garantizada y al final la ley les protege igual que a una tienda que esté en el Fan o en la calle Sindicat, con una protección del 50% sobre esa renta. Y Aena ha ido más allá, está dando una rebaja del 75% según me consta.

Pero los arrendatarios han trasladado que lo que les ofrece Aena es solo una rebaja del 50% sobre la renta, no un 75%.

Les está ofreciendo una rebaja del 75% sobre la renta mínima garantizada. ¿Soluciones? Es la misma situación que la de una tienda de la calle Sant Miquel. ¿Qué pasa? Que los alquileres son mucho mayores, pero también cuando ganaban dinero ganaban mucho más, tenían clientes cautivos. Para lo bueno el aeropuerto es muy bueno y para lo malo, muy malo. Cuidado, que no quiero parecer el bicho que defiende a Aena. Su problema es que no habla y no se le permite hacerlo, pero le aseguro que se les está ofreciendo un 75% de rebaja en el aeropuerto de Palma.

Digitalizar las agencias de Globalia era muy difícil, no había una apuesta clara por el 'online.

Pero es una empresa semipública y se les adelantó que no tendrían que pagar las rentas de los meses del estado de alarma.

A mí me parece tremendamente injusto que por ley te obliguen a cerrar cualquier tipo de local y sigas teniendo que pagar la cuota de autónomo o los gastos de tributos. Una ayuda de un ERTE al Estado le cuesta la mitad de lo que le costaría ese empleado en el paro. Vamos a estar unos cuántos años en esta situación. La fecha más prudente de la recuperación es 2024. No me parece inteligente que Aena ejecute avales y eche a las tiendas. Es otra empresa más, hay que darle tres años de pasar hambre y será otra Aena.

¿Cómo le fue con la transformación digital de Halcón Viajes?

Era un proyecto muy difícil digitalizar una empresa analógica. No había una apuesta clara por levantar el online. Salí justo cuando se veía este lío.

¿Qué futuro augura a su fusión con Ávoris?

El futuro de cualquier agencia de viajes lo veo difícil por cómo compramos ahora los viajes, consumimos de forma digital y tú tienes más información que la agencia de lo que quieres hacer. Los viajes organizados no tienen salida.