La Oficina de Lucha contra la Corrupción de Balears, en principio, no tiene pensado abrir ningún tipo de investigación sobre los cargos políticos y eclesiásticos que se han colado en la vacunación contra la covid-19 sin que les correspondiese. El director de la Oficina Anticorrupción, Jaume Far, explicó ayer que «en principio nuestro cometido es evaluar si ha habido malversación de caudales públicos y aquí deberíamos entrar a analizar una actitud». El PP anunció ayer que pedirá a Anticorrupción que investigue y la Oficina estudiará si procede cuando llegue la petición de los populares.

La Oficina de Lucha contra la Corrupción estuvo analizando si abrir de oficio un expediente de investigación cuando se descubrió que la presidenta del Govern, Francina Armengol, estuvo de copas de madrugada e incumpliendo el toque de queda en el bar Hat de Palma. No obstante, en aquel momento ya lo descartaron por esta misma cuestión. No había ningún tipo de lesión a los caudales públicos y únicamente se debía entrar a analizar si la actitud de la presidenta era ética o no.

El Govern tiene otros organismos que se encargan de evaluar si la actitud de un cargo público es la correcta o no. Existe un comité de ética.

Far también descartó la vía de malversación al inyectarse una vacuna pagada con dineros público y sin que le corresponda: «En todo caso se le podría exigir al cargo que devolviese el importe de la vacuna, que tampoco sabemos qué precio tiene».