El conseller de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, anunció ayer durante el pleno del Parlament que la prueba escrita del examen de catalán se «guardará» en el caso de que los inscritos no puedan acudir a la convocatoria del examen oral debido a una situación de confinamiento o cuarentena.

El responsable autonómico respondió de este modo al diputado de Ciudadanos (Cs) Jesús Méndez, quien criticó la falta de alternativas para las personas que no pueden acudir a los exámenes de certificación del catalán en Menorca por razones de confinamiento, cuarentena o enfermedad. En este sentido, Méndez lamentó que «la Conselleria no haya ofrecido aplazamiento de los exámenes ni tampoco se hayan devuelto las tasas» y recordó que «sólo se les ha ofrecido la posibilidad de presentarse en la próxima convocatoria siempre y cuando tramiten todos los papeles para hacerlo». Sin embargo, el conseller aseguró que su departamento no ha recibido ninguna queja o reclamación oficial relacionada con esta cuestión.

Frío en las aulas

Por otro lado, cabe destacr que March defendió que el Govern ha dado instrumentos a las escuelas para mantener una climatización y una ventilación adecuadas en las aulas ante los protocolos para hacer frente a la covid-19. Durante una interpelación presentada por el Grupo Popular en el Parlament, el conseller aseguró ser consciente de que algunas semanas ha hecho frío en los centros educativos, por el hecho de mantener las ventanas abiertas para garantizar la ventilación.

No obstante, defendió que se han dado instrumentos para mantener una climatización adecuada en las escuelas, como 100 euros por aula para adquirir medidores de CO2 y filtros HEPA. Además, recordó que la Conselleria adquirió 200 aparatos para aquellos centros que los necesitasen.