Extraoficial | Armengol cambia el tono y carga contra El Pi

El diputado de los regionalistas e ideólogo del recurso, Josep Melià, le preguntaba si se sumaría y, para sorpresa de todos, Armengol abandonó tono cordial con El Pi, para cargar contra Melià. «A defender los intereses de Balears no nos ganará», le reprendió, señalando que «defender los intereses de Balears no es buscar titulares». «Claro, usted no busca titulares», ironizó Melià en su respuesta sobre la crítica de la presidenta, visiblemente molesto.

Més, del lado de Melià: «Armengol se ha quitado la camiseta del Govern para ponerse la del PSOE»

El tono de Armengol con Melià no sólo sorprendió en el hemiciclo, sino que irritó a sus socios de Més, quienes también apoyan llevar a Sánchez al Constitucional e interpretaron que la presidenta les estaba enviando indirectamente un recadito. «Armengol se ha puesto la camiseta del PSOE, no la del Govern», criticó en redes el número dos de Més, Jose Ferrà: «El ataque lo hemos sentido como propio, y viniendo no del PSIB, sino de la presidenta del Govern, es especialmente grave». «Es importante el contexto de las palabras: el Parlament, en sesión de control al Govern», señaló molesto el portavoz adjunto ecosoberanista.

Tampoco fue más suave Armengol en su respuesta a Més per Menorca

Si sorprendió el ataque a El Pi, tampoco fue más suave la presidenta en su respuesta al diputado Pep Castells, de Més per Menorca, que le pedía parar las polémicas obras del Port de Fornells en Menorca y que acabó recibiendo por respuesta un «los temas de democracia se los tiene que hacer mirar usted».

El PSOE acaba solo con Podemos votando en la comisión de Hacienda

Probablemente no tuvo nada que ver, pero el día acabó con el PSOE votando solo con Podemos contra una iniciativa de Més para pedir al Gobierno que respete los pactos sucesorios del Derecho Civil balear. El texto salió adelante con el apoyo de PP, El Pi, Ciudadanos, Vox y Més per Menorca. La tensión entre socialistas y ecosoberanistas fue perfectamente visible al finalizar la comisión de Hacienda.