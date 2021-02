La presidenta del Govern, Francina Armengol, aseguró la semana pasada que si llegaran las dosis de vacuna suficientes Balears tiene capacidad para vacunar a 80.000 personas a la semana y tener inmunizada a la población en tres meses. PP y Ciudadanos cuestionan esas previsiones. Mientras a los populares no les salen los números y alertan que en realidad harían falta cinco meses, Ciudadanos duda de que haya los medios y preguntará hoy por ello a la presidenta en el Parlament.

Después de la comparecencia urgente de la semana pasada de la presidenta Armengol, el Parlament retoma hoy el periodo de sesiones ordinario, que empezará marcado por las dudas e incertidumbres sobre el ritmo de vacunación en el archipiélago. Con la temporada turística en el aire a poco más de un mes de lo que sería su habitual inicio, los partidos de la oposición vuelcan su actividad sobre la vacunación. Además de una proposición no de ley presentada por el PP que se debatirá hoy y que cuestiona la «lentitud, improvisación e ideología» del Govern respecto a la vacunación, Ciudadanos preguntará por los medios para la vacunación de 80.000 personas a la semana que anunció la presidenta Armengol.

«Tener a 15.000 inmunizados»

«Ya no sólo se trata de salvar vidas, sino de reactivar la economía», defendió su iniciativa ayer el líder popular Biel Company que lamentó que con el actual ritmo no es posible y que rechazó el argumento de que no están llegando las vacunas. «Tenemos 4.200 personas inmunizadas cuando hemos recibido 30.000 dosis, con las que ya podríamos tener a 15.000 personas inmunizadas», apuntó Company. «Por no hablar de las cuentas que hace la presidenta, porque hasta con sus cuentas no bastarían tres meses, sino cinco, para inmunizar a toda la población», cuestionó.

El popular también cargó contra PSIB, Podemos y Més por «anteponer la ideología a la salud» por la iniciativa conjunta presentada por estos en la que rechazan que la red privada o ONGs puedan ayudar en la vacunación.

El Pi reclama saber cuándo estará vacunada la población: «Que digan si no lo saben o no lo tienen claro»

Si bien la portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, rechazó «convertir las vacunas en una arma arrojadiza entre partidos»,sí cuestionó «que se pueda vacunar a 80.000 personas a la semana». «Así nos lo trasladan los profesionales y por eso le pediremos a la presidenta que concrete con qué medios cuenta para ello», explicó.

Guasp también criticó que los partidos de izquierda «cierren la puerta a profesionales de la privada o a ONGs como Cruz Roja».

También la portavoz de El Pi, Lina Pons, reclamó que la presidenta aclare «cuándo estará vacunada toda la población». «Pedimos una fecha para evitar más confusión en la población que vive en un estado de ansiedad permanente, que digan si lo saben o si no lo tienen claro», pidió.

Company: «Hemos conseguido unidad con listas únicas»

El líder del PP balear, Biel Company, compareció ayer con los que serán los próximos presidentes del PP de Mallorca y del PP de Palma, Llorenç Galmés y Jaime Martínez tras ser los únicos candidatos. «Hemos conseguido unidad con listas únicas donde quedan reflejadas todas las sensibilidades. Ahora volvemos a trabajar juntos», celebró