Del habitual tono cordial, a la embestida. La propuesta de llevar los presupuestos de Pedro Sánchez al Constitucional por incumplir el Régimen Especial de Baleares (REB) ha abierto una brecha entre la presidenta del Govern, Francina Armengol, y los regionalistas de El Pi. Si bien se trata de un partido más de la oposición, por su línea, sus apoyos puntuales y sus alianzas municipales, Armengol siempre les ha tratado prácticamente como a un socio externo del Govern. Sin embargo, hoy la presidenta ha elevado el tono por la iniciativa con la que apuntan a Sánchez, acusándoles de sólo "buscar titulares".

El Pi anunció hace dos semanas de la mano de Més y de Més per Menorca una iniciativa para que el Parlament presente un recurso de inconstitucionalidad a los presupuestos generales del Gobierno de Sánchez (PGE) por el incumplimiento del REB, al volver a dejar a Baleares por debajo de la media de inversión territorial. Hoy, el diputado de los regionalistas, Josep Melià, ha preguntado a Armengol si se sumaría a este recurso.

Para sorpresa de todos, Armengol ha abandonado el habitual tono cordial con El Pi, para cargar contra la formación. "A defender los intereses de Baleares no nos ganará", le ha replicado la presidenta, señalando que "defender los intereses de Baleares no es buscar titulares".

"Claro. usted no busca titulares"

"Fuimos los primeros en denunciar el incumplimiento, pero no coincidimos en la estrategia: usted encuentra que para defender a Baleares hay que tumbar unos presupuestos y que no lleguen los 300 millones de euros de fondos europeos para las islas, que para defender a Baleares no deben llegar las ayudas por dependencia, que para defender a Baleares no deben llegar los fondos de mejora de la Formación Profesional o los fondos no reembolsables para hacer frente a la pandemia", ha respondido airada la presidenta, que ha justificado el incumplimiento del REB en que "coincide con la pandemia" y que "nunca había llegado tanta inversión a Baleares, porque esta es la realidad, le guste o no", le ha espetado al diputado de El Pi.

"Lo que me gustaría a mí es que a la presidenta encontrara que se debe cumplir el REB", ha respondido Melià. "Claro, usted no busca titulares", ha ironizado en su respuesta sobre la crítica de la presidenta, insistiendo en que "se trata de agotar todos los recursos que tenemos para defender Baleares".