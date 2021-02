Primera idea: Nos faltan vacunas para vacunar más rápido. Los primeros estudios nos dicen que solo hay un 0,0015% de contagios tras la segunda dosis de personas vacunadas en Israel. Por otra parte, Cataluña detecta que la primera dosis de la vacuna de Pfizer/Biontech evita más de la mitad de contagios y que los beneficios empiezan a notarse a los diez días. Además, transcurridos 23 días, mientras el 3% de quienes recibieron la primera dosis habían enfermado de covid, ese porcentaje casi se triplicaba (el 8%) entre quienes todavía no la habían recibido. Grandes primeros resultados que nos animan a pedir más vacunas ya. Y más si sacamos seis personas vacunadas de cada vial (o como dice Tolo Matas 7).

Segunda idea: Estos días, la Agencia Europea del Medicamento ha dado luz verde a la vacuna de AstraZeneca. Además, ha aparecido que la vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson muestra una eficacia del 66%. Y mientras tanto la pugna de la Unión Europea con AstraZeneca a cuenta con las vacunas, tras el intento de dar plantón por parte de la compañía farmacéutica a la Unión Europea, es un nuevo ejemplo de que algo tan importante como la vacunación no debería estar en manos del libre mercado.

De todas formas, es curiosa la forma que tiene la Comisión Europea de entender la transparencia viendo el contrato con AstraZeneca que se ha acabado de publicar. La Comisión Europea ha publicado finalmente este viernes el acuerdo de suministro de vacunas con la farmacéutica AstraZeneca, después de un intenso tira y afloja con la multinacional anglo-sueca durante la última semana.

La lectura del texto despeja a favor de Bruselas uno de los principales puntos de controversia, después de que la compañía anunciara una disminución de hasta un 60% de su primera entrega por presuntos fallos en sus plantas de producción europeas. El apartado cuarto del punto 5 del contrato deja claro que «AstraZeneca dedicará el mayor esfuerzo razonable posible a fabricar la vacuna en las plantas de producción localizadas en territorio de la UE (que, a los efectos de esta disposición, incluirán las del Reino Unido)». Y un precio de 870 millones de euros. En tiempos normales, una disputa entre la UE, el Reino Unido y una empresa privada sobre la entrega oportuna de un contrato sería de interés para unos pocos, aparte de los abogados de las dos partes. Pero estos no son tiempos normales, y este no es un contrato ordinario. Y necesitamos más vacunas ya.

Tercera idea: La batalla por la vacuna Oxford/AstraZeneca plantea cuestiones éticas más profundas sobre quién merece acceso prioritario a un medicamento que salve vidas. Es una discusión que muchos países ya han tenido en un contexto doméstico, donde no ha sido difícil llegar a un consenso: se debe dar prioridad a aquellos que tienen más probabilidades de contraer o morir a causa del covid-19 y, por lo tanto, pueden beneficiarse más. Pero, ¿a quién se le debe dar prioridad para la vacunación en el contexto global?

Sin duda, aceptar los términos que han puesto la compañía o las compañías en plural coloca a la Unión Europea en una situación difícil. Se ha dejado la vacunación en manos del mercado. La mayor parte del dinero invertido para desarrollar las vacunas era pública, pero los gobiernos han dejado que las compañías tengan el monopolio, necesitando todos los países más vacunas ya.

Cuarta idea: Además del contrato con AstraZeneca, solo un contrato ha sido accesible a los parlamentarios europeos y lo han hecho en unas condiciones rocambolescas, sin móviles, solo 50 minutos... y encontrándose que aspectos importantes del mismo, como es el precio, estaban tachados. Y que en caso de que hubiera efectos secundarios importantes y que por tanto hubiera litigios, los responsables serían los gobiernos y no quedaba clara porque estaba tapada. Son unos contratos muy leoninos, muy ventajosos para las compañías frente a la Unión Europea. La actitud de las compañías es un despropósito en un entorno en que es necesario tener más vacunas ya.

Quinta idea: El «nacionalismo de las vacunas» que se ha montado se refiere a una respuesta tipo trumpiana al problema, exigiendo «¡Mi país primero!». Israel o Gran Bretaña, primero. Asume que cada país es responsable de la seguridad y el bienestar solo de quienes viven dentro de su territorio, no en el extranjero. Este parece ser el enfoque del gobierno del Reino Unido hasta ahora: si la UE tiene problemas con el suministro de la vacuna AstraZeneca y en ella, países como España, mala suerte. Este argumento encuentra justificación en la filosofía que sostiene que las identidades y valores están intrincadamente vinculados a las comunidades a las que pertenecemos y, por lo tanto, las obligaciones morales son ante todo para aquellos que pertenecen a la comunidad, en este caso, la comunidad política. Y todo este trumpismo aparece cuando todos los países (algunos más que otros) necesitamos incrementar el proceso de vacunación ya.

Sexta idea: El valor de la vida de una persona no depende de dónde viva: todos tienen el mismo valor moral. El utilitarismo, la filosofía moral que mide el valor de un acto midiendo su impacto en el bienestar general, no discrimina entre el bienestar británico, francés o español. Los más vulnerables de todo el mundo deberían, como en el caso de España, tener prioridad. Habría que decir que la relación es inmoral, porque la producción de las vacunas podría llevar a una situación de acaparamiento o de falta de producción y habría que hacer las cosas totalmente diferentes, como que diferentes compañías pudieran producir para no tener que estar en la situación en la que estamos en estos momentos, con una pugna por un lado y con una actitud nacionalista de algunos otros países, en un entorno que necesitamos vacunas ya.

El valor de la vida de una persona no depende de dónde viva: todos tienen el mismo valor moral

Séptima idea: Tanto el principio ético que dice que debemos priorizar siempre a aquellos con los que tenemos vínculos, como el que sugiere que siempre está mal hacerlo, tienen sus limitaciones. Entonces, ¿qué pasa con la situación en la que se encuentran el Reino Unido y la UE con respecto a las vacunas? Para cuando el Reino Unido había vacunado a más del 10% de los adultos, incluida la gran mayoría de los mayores de 80 años, la UE había vacunado solo al 2% de los adultos. Esto significa que la proporción de personas que aún son muy vulnerables a covid es mucho mayor en la UE que en el Reino Unido. ¿Debería Gran Bretaña permitir que los países europeos y entre ellos España tengan algunas de las dosis de las 100 millones de AstraZeneca que el Reino Unido ha obtenido? Parece que AstraZeneca se enfrenta a una posible renegociación de sus contratos con la UE y Reino Unido para no incumplir ambos. Y según expertos legales, la escasez de dosis en las próximas semanas puede obligar a la farmacéutica a firmar nuevos contratos para mantener el suministro a Reino Unido y asegurar la nueva demanda de la UE tras la aprobación de su vacuna. Sin duda, ante la necesidad de incrementar el número de personas vacunadas ya, es imprescindible un acuerdo y que cabe la Unión Europea.

Octava idea: Y eso pasa en un entorno en el que la mayor parte del dinero que se ha invertido para conseguir estas vacunas es dinero público. Y lo que han hecho los gobiernos es dejarlo todo al albur del mercado y bajo el monopolio de las compañías. La situación en la que están los países en situaciones más desfavorecidas es lamentable. El 99% de la vacunas se han puesto en los países ricos. Sólo 1 de cada 10 personas que se vacunará en los próximos meses, será de un país pobre. Y a este paso, hasta 2024 no estará vacunada toda la población mundial, aspecto muy grave en una pandemia, donde necesitamos vacunas ya para todos/as.

Novena idea: Es necesario abrir la producción mundial de vacunas a los diversos países y a diversas compañías. O hacia una producción pública. Necesitamos vacunas ya para poder vacunar y avanzar en la disminución de contagios y por tanto de muertes.

Especulación en la vacunación que no podemos consentir.