El Patronato de Fundación Barceló aprobó ayer ampliar su proyecto Alisol de reparto de alimentos solidarios, para dar respuesta al incremento de familias en situación de vulnerabilidad que los necesitan en Mallorca, y repartirá este año 283.000 kilos entre las entidades sociales. La cifra supone que la Fundación Barceló repartirá este año unos 100.000 kilos más de alimentos que el año pasado, informó la entidad en un comunicado.

El director de la Fundación Barceló, Antonio Monjo, explicó que, a lo largo del 2020, la entidad ha trabajado «codo a codo con las 14 entidades sociales» que son beneficiarias de este proyecto y que «han realizado un esfuerzo enorme para poder abastecer de alimentos a las familias que atienden». «Sus necesidades son cada vez mayores, al igual que su número de usuarios, y ahora más que nunca queremos estar a su lado y contribuir a que sigan realizando su imprescindible labor», añadió Monjo.

Reparto semanal en Mercapalma

La entidad lleva a cabo un reparto semanal de alimentos frescos todos los jueves, desde 2013. Distribuye frutas, verduras y hortalizas, carne, pescado y huevos en los locales que les cede Mercapalma. Buena parte del género del que se nutre Alisol es de producción propia procedente de la finca Son Barceló (Felanitx), aunque también aprovechan parte de la producción de mayoristas que no se comercializa (por no cumplir cánones de calidad, calibre, por no poder ser asumidos por el mercado, etc).

Monjo añadió que la intención de la fundación es que, a las 14 entidades con las que ya trabajan «se sumen al proyecto Alisol entre tres y seis más, ya sean de Palma o de la Part Forana». Destacó el crecimiento exponencial que ha experimentado a lo largo de estos años este proyecto de reparto de alimentos solidarios: de los 100.000 kilos que se distribuyeron en 2013 hasta los más de 283.000 que se repartirán este año.