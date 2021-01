La presidenta del Govern, Francina Armengol, fue preguntada ayer por este periódico sobre la polémica suscitada con la vacunación irregular del obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull. Armengol indicó que «he defendido en numerosas ocasiones que las personas que tienen que vacunarse primero son las vulnerables, las que están en residencias y el personal socio-sanitario y hospitalario», remarcó la presidenta. «Este protocolo se tiene que cumplir escrupulosamente», reivindicó.

La jefa del Ejecutivo no quiso desvelar si había hablado con el obispo Taltavull tras su vacunación. «No me dedicaré a hablar de cuestiones personales, creo que lo que tengo que decir es lo que he dicho», apostilló.

Por otra parte, ayer se conoció que un concejal socialista del ayuntamiento de Maó también ha sido vacunado. Se trata del edil Enric Mas, que se encarga del área social y Salud argumentó que se le inmunizó al acudir de forma frecuente al geriátrico.