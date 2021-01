Un centenar de vehículos y cerca de 800 personas a pie han participado en la protesta motorizada contra el Govern. Los manifestantes han lanzado gritos de "Armengol dimisión". La protesta ha culminado ante la sede del ejecutivo autonómico, acordonada por la policía, con música a todo volumen, botes de humo de colores y al grito de "si yo no trabajo, tú no cobras".

La protesta ha comenzado minutos después de las once de la mañana. Unos cien coches se han dado cita en el Palacio de Congresos y casi un millar de personas a pie, a quien un portavoz de la Resistencia balear, la plataforma convocante, ha animado a los asistentes a marchar a pie si así lo deseaban, pese a que está prohibido por la Delegación del Gobierno.

Con aire festivo y lanzando proclamas contra el Govern de Francina Armengol, han partido en dirección al Consolat de la Mar, desafiando al fuerte viento que protagoniza la protesta que se desarrolla a golpe de bocinazos y a la que están convocados todos los sectores víctimas de la crisis.

Pasadas las doce, unas 800 personas han llegado a la sede del Govern. Un camión discoteca, que ha abierto la marcha , ha sido el primero en arribar. En su interior iba un grupo de personas que se han dedicado a poner banda sonora a la movilización con canciones como 'Resistencia' o 'Bella Ciao'. Además, al inicio y final del itinerario han lanzado bengalas.

Finalmente, la Policía Nacional ha pedido por megafonía a los manifestantes que abandonasen las inmediaciones del Consolat. Según ha informado Delegación de Gobierno en Baleares, los agentes han identificado a quienes han desobedecido la oren y redactará informes con los incumplimientos en los que habrían incurrido estas personas. En unos días, se espera poder iniciar los expedientes sancionadores como se ha hecho hasta ahora.

"Estamos todos ahogados"

Alberto Jareño, uno de los portavoces de Resistencia balear, ha reclamado la dimisión del Govern y que les permitan reabrir los negocios. "Pedimos que el Ejecutivo escuche a los verdaderos perjudicados de esta crisis", ha dicho, al tiempo que ha asegurado que ha exigido que negocien con ellos porque no se sienten representados por sindicatos ni patronales. Ha criticado que "no puede ser que aprueben un tercer paquete de ayudas y ni siquiera han llegado las del primero". "Estamos todos ahogados", ha declarado y ha puesto como ejemplo que él mismo tenía que pagar la seguridad social este viernes y no pudo hacerlo.

Jareño ha insistido en pedir que permitan abrir los locales y ha puesto como ejemplo que en Madrid están abiertos los locales, "tanto interiores como exteriores y funciona perfectamente, a las 9 de la noche todo el mundo a casa".