Uno de los expertos más reconocidos en farmacología, el profesor Joan Ramon Laporte, celebró ayer la «sofisticación técnica» que ha permitido desarrollar las primeras vacunas contra la covid en tiempo récord, pero lanzó algunos interrogantes sobre su eficacia a largo plazo y «los efectos adversos» que puedan generar.

«Tenemos una información muy limitada sobre esos efectos; De hecho, no sabemos nada. Pero cruzamos los dedos para que no ocurra nada y, si ocurre, que no ocurra nada grave», indicó Laporte, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y jefe de farmacología del Hospital Universitario Vall d’Hebron. «Cada día que pasa sin una mala noticia, es una gran noticia. Pero tenemos que tener noticias», resumió.

Invitado por el Cercle d’Economia de Mallorca, Laporte ofreció una conferencia on-line titulada Fármacos y vacunas contra la covid, en la que repasó el proceso «tradicional» de creación de una vacuna y lo comparó con el que ha llevado al descubrimiento de la de la covid. «Aquí se han quemado fases y todavía hay pendientes pruebas de toxicología. La tecnología nos ha permitido desarrollar la vacuna en días, pero superponiendo varias fases», explicó Laporte.

Este experto puso de manifiesto que hasta ahora la Agencia Europea del Medicamento y otras agencias solo aprobaban vacunas para casos muy restringidos. «Ahora lo hemos hecho de manera masiva, es un experimento de alcance global que puede valer la pena porque estamos ante un desastre de alcance global», destacó Laporte.

Este catedrático lanzó varios interrogantes para poner de manifiesto «las incertidumbres» que rodean al incipiente proceso de vacunación. «¿Cuánto durará la protección de la vacuna? No lo sabemos, solo que protege durante nueve meses, pero no se han hecho públicos ensayos clínicos más allá de noviembre», indicó.

Asimismo, también recordó que no hay datos concluyentes sobre si una persona vacunada «puede portar el virus sin saberlo, aunque no presente síntomas de la enfermedad». Y planteó dudas sobre si las actuales vacunas podrán ser eficaces también ante las sucesivas mutaciones del virus. «Podría mutar y sortear el efecto de las vacunas. Pero no sabemos en qué grado y cuándo ocurrirá, si es que ocurre», manifestó.

La vacuna tiene todavía un corto recorrido para saber cómo se comportará en el futuro, también en el caso de posibles efectos secundarios como «fiebre, leves molestias o alguna reacción alérgica». El experto indicó que, por lo que se conoce hasta ahora, «los efectos adversos son infrecuentes y de poca intensidad», aunque recordó la poca información que existe todavía en niños y embarazadas. «Lo que tenemos son datos muy provisionales», destacó este catedrático.

Laporte reprochó a las farmacéuticas su «falta de transparencia» a la hora de publicar los resultados de sus ensayos clínicos, y recordó que el desarrollo de una vacuna tan rápido «ha sido fruto de la inversión pública millonaria» que han recibido para desarrollar su trabajo.