Sebastià Taltavull, obispo de Mallorca ha acudido esta mañana a la residencia de sacerdotes ancianos de Sant Pere i Sant Bernat para inyectarse la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19. De esta forma, el prelado estará inmunizado del virus en unas semanas al haber completado la pauta de vacunación. Hay que recordar que Taltavull se inyectó la primera dosis el pasado 5 de enero, de forma irregular al no residir en el citado geriátrico para curas mayores. El obispo vive en el palacio episcopal y, por consiguiente, su inclusión en las listas de vacunación no cumplía los protocolos. El propio obispo tuvo que salir a pedir disculpas por ello el pasado lunes.

Hoy se cumplían los 21 días que marcan entre dosis y dosis para cubrir la pauta completa de vacunación. Por ello, sanitarios de Atención Primera del IB-Salut se han personado a primeras horas de la mañana en la residencia del Obispado para inyectar la segunda y definitiva dosis a las 31 personas que teóricamente residen en el centro, entre ellosTaltavull.

El obispo ha acudido al centro para sacerdotes mayores para inyectarse la segunda parte del antídoto contra el coronavirus, tal y como también hizo con la primera. Si el obispo no se hubiera puesto la segunda dosis, la primera que se le administró de forma irregular el día 5 de enero no habría tenido efecto.

El obispo fue incluido en el listado de vacunación que el propio geriátrico de la Diócesis de Mallorca remitió al IB-Salut. Nadie del Servei de Salut del Govern comprobó si todas las personas incluidas en esta lista, y en todas las listas que enviaron las residencia para vacunación, no entraba en los protocolos. Por ello, el IB-Salut admite que no puede controlar estas vacunaciones irregulares de personas que no entran en los protocolos.