Extraoficial | Balti Picornell: de presidir el Parlament al paro

Se toma con buen humor su situación difundiendo un mensaje en sus perfiles de redes sociales donde se ofrece para diferentes trabajos. En tono de sorna descarta hacer uso de «puertas giratorias», pese a que asegura que en estos momentos no tiene ingresos, y confía en encontrar algo relacionado con su oficio, la carpintería metálica, ya que considera que es donde más puede aportar. No obstante, también recuerda su «breve paso por la política institucional», experiencia que podría aplicar a la «gestión y el asesoramiento», afirma.

El expresidente del Parlament de las Illes Balears admite que la crisis le ha «golpeado como a otros ciudadanos de clase trabajadora» y confiesa que en estos momentos no dispone de ningún ingreso «por la saturación del servicio de empleo estatal (SEPE)». Hace pocos años asistía a las recepciones de la casa real en la Almudaina y tenía disponibilidad de coche oficial. Sin embargo ahora lamenta la lentitud de las administraciones públicas: «Haces la solicitud para poder recibir al menos la ayuda extraordinaria y la respuesta no llega».

Algunos comentarios en Twitter le hacen sorna con el tema de las «puertas giratorias» que desde Podemos siempre han denunciado. Sin embargo, él asegura que no piensa en hacer servir sus influencias políticas para colocarse. Y es que Balti Picornell fue del sector de Podemos que fue apartado a finales de la pasada legislatura, cuando también descabalgaron a la entonces portavoz parlamentaria Laura Camargo. Por ello, se antoja difícil que los mandamases podemitas actuales piensen en él para un puesto. Basta recordar que trajeron a una veintena de cargos de la Península.

Josep Melià l Es el ideólogo del recurso contra Pedro Sánchez por el REB

El diputado de El Pi, Josep Melià, es el verdadero ideólogo del recurso de inconstitucionalidad contra Pedro Sánchez al no incluir el Régimen Especial de Balears (REB) en los presupuestos generales del Estado. Fue Melià, abogado de profesión, quien redactó la iniciativa para solicitar un pleno del Parlament y que se decida si la cámara autonómica lleva al Gobierno central ante la Justicia.

El Pi solo cuenta con tres diputados y por ello no era posible que la iniciativa prosperara. El mérito de Melià fue convencer a dos socios de Francina Armengol, Més per Mallorca y Més per Menorca, para que les apoyaran. El regionalista sabía que los menorquinas no tienen mucha sintonía con los socialistas. De igual modo, aprovechó la ofensiva de Més per Mallorca contra Madrid para añadirlos al proyecto de «país», como han llamado los tres grupos. Si prospera la iniciativa y el Parlament recurre ante el Tribunal Constitucional, gran parte del mérito será de Melià. La aritmética parlamentaria echa humo.

Catalina Soler l Realizó movimientos para presidir el PP de Mallorca sin éxito

El próximo viernes se cierra el plazo para la presentación de candidaturas al PP de Mallorca y a la junta territorial de Palma. En ambas citas congresuales se da casi por hecho que habrá las dos candidaturas oficiales del PP de Balears, Llorenç Galmés en Mallorca y Jaime Martínez en Palma. Y es que el aparato del PP sigue siendo poderoso. Que se lo pregunten a la exalcaldesa de Felanitx, exsenadora y exconsellera del Consell, Catalina Soler. La felanitxera, cuando se puso en marcha la maquinaria del congreso, realizó algunos movimientos para calibrar si podría contar con apoyos para liderar el PP de Mallorca. No obstante, rápidamente se dio cuenta de que lo tendría perdido ante un Galmés que sale del aparato que dirige Biel Company.

Antoni Noguera l Apuestas por si finalmente se presentará a las primarias

En el entorno de Més se están cruzando apuestas sobre si finalmente el coordinador de la coalición, Antoni Noguera, se presentará a las primarias para ser candidato. Él siempre ha dicho que no, pero algunos apuntan que puede cambiar de opinión si hay un clamor popular de las bases que se lo pidan.