María José es una enfermera del hospital Can Misses de Ibiza que ayer publicaba en su cuenta de Twitter un mensaje de desesperación ante la situación que vive la isla y la sanidad por el elevado número de contagios e ingresos por covid.

La sanitaria pide "por favor" a los ciudadanos de Ibiza que se "autoconfinen", que eviten a toda costa y siempre en la medida de lo posible salir a la calle para impedir que sigan aumentando los contagios.

Explica en su tuit que la situación de Can Misses es "crítica", que ante la presión asistencial con el aumento de ingresos y la merma de profesionales por el coronavirus (hasta hace dos días la enfermedad ha apartado del servicio a 231 sanitarios en Ibiza y Formentera) "no hay enfermeros, estamos triplicando turnos, agotados. No podemos más", escribe.

En pocas horas este llamamiento se ha hecho viral en la red social y hasta esta tarde ya había conseguido unos 14.000 'me gusta' y más de 7.000 retuits.

Soy enfermera y trabajo en el hospital Can Misses de Ibiza. A los ciudadanos de la isla os pido, por favor, que os quedéis en casa. Autoconfinaros. La situación en el hospital es crítica. Muy grave. No hay enfermer@s, estamos triplicando turnos, agotad@s. No podemos más. — Maria José (@MariaJo71797533) 23 de enero de 2021

La voz de alarma de María José se une a la que recientemente elevaron los sindicatos médicos de las Pitiusas. Palabras como" cansados, agotados, saturados..." son las que más se repiten en el sector sanitario. Afirman que la solución pasa por contratar más personal, pero reconocen que es complicado que los profesionales quieran venir a trabajar a Ibiza.

«Hoy he acabado la consulta llorando... Nunca me había pasado... #agotada #abatida Horas de llamadas y citas sin parar, sin tiempo ni para beber agua... Y parece que no hace más que subir... #confinamiento #NoPodemosMás». Éste es el tuit que colgó Anna Ribas, médico del centro de salud de Sant Jordi, el jueves por la noche, al acabar su jornada laboral. Debajo del mensaje, el resumen de los datos del día 20 de enero en un tuit del profesor de Matemáticas de la Universitat de les Illes Balears ( UIB) Daniel Ruiz Aguilera.