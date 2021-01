Pese a que también atienden a pacientes con covid-19 en plantas específicas y en las UCI, los sanitarios de la privada no están siendo vacunados al mismo ritmo que sus compañeros de la pública. Según denunció tanto la dirección como representantes sindicales del grupo Juaneda, en estos momentos se habría inmunizado contra el virus pandémico a menos de un 10% de los profesionales considerados como de primera línea en la lucha contra la covid-19.

El grupo Quirónsalud Palmaplanas dijo desconocer a cuántos de sus 800 sanitarios más expuestos se habría vacunado ya porque, explicaron, ellos se limitaron a facilitar al Servei de Salut el listado con los citados profesionales de primera línea y que a partir de ese momento han sido excluidos del proceso. Esto es, es el IB-Salut el que se pone en contacto con los profesionales para citarles y vacunarles. No obstante, desde este grupo sanitario privado señalaron que «en los dos últimos días parece que están citando a más gente».

Volviendo al grupo Juaneda, pese a que la dirección cifró en un 10% el porcentaje de sus sanitarios más expuestos vacunados hasta el momento, fuentes sindicales consideraron esa cifra como «muy elevada».

Mensajes diarios

«Habrán vacunado a un poco más del 5% de nuestros sanitarios que trabajan en las plantas covid o en la UCI de la Miramar. Y tenemos constancia de que nuestra gerencia envía emails cada día al IB-Salut para reclamarles más celeridad», señaló una fuente sindical de este grupo sanitario privado.

La sindicalista no supo precisar cuántos sanitarios de la Juaneda han sido catalogados como personal más expuesto y, por tanto, deberían ser inmunizados en primer lugar. «Solo te digo que habrá por lo menos cien enfermeras que van rotando por todo, por no hablar de las auxiliares, el personal del limpieza... Estamos indignados porque nos hemos enterado de que están vacunando a sus directivos y con los más expuestos de los nuestros no lo han hecho», revelaba el sentir general.

Lo que desconocía esta profesional es que el pasado miércoles comenzó a vacunarse a los sanitarios de segunda línea pese a que la inmunización de los más expuestos de la privada aún no ha finalizado. Y en este punto cabe recordar las quejas del grupo Quironsalud que lamentó que el IB-Salut no les permitiera vacunar a sus propios sanitarios ahorrando recursos al sistema público y acelerando el proceso de vacunación.