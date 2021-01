El salario medio en Balears se situó en los 80.634 euros para los directivos y en los 40.249 para los mandos intermedios durante 2020, según un estudio elaborado por EADA Business School e ICSA. En el caso de los empleados base, el salario medio en las islas es de 21.998 euros al año.

En España, el salario medio de los trabajadores aumentó entre un 0,3% interanual, en el caso de los mandos intermedios, y un 1,75%, en el caso de los directivos en 2020. El estudio también indica que los empleados base aumentaron su retribución un 1,2% durante el año pasado.

En datos monetarios, este aumento significa 1.484 euros brutos anuales para los directivos, 282 euros para los empleados y 127 euros para los mandos intermedios.

El presidente de ICSA, Ernesto Poveda, explicó que estos datos aún no recogen el efecto completo de la pandemia, que seguramente se verá «el próximo año» y admitió que no se esperaban datos positivos. El estudio incorpora más de 80.000 datos salariales de trabajadores a tiempo completo por cuenta ajena que se ingresaron entre julio de 2019 y agosto de 2020. «La distancia entre los sueldos más elevados y los más bajos se va incrementando», aseguró Poveda, que añadió que la economía española no avanza hacia la equidad.

Este incremento se debe a que se hacen «mal los deberes», aseguró el directivo, que concluyó que el problema es la falta de modelos retributivos avanzados que permitan hacer que quien más aporte tenga un mayor salario. El doctor en Economía y Empresa y profesor de EADA Jordi Assens subrayó que la poca movilidad laboral es lo que permite «mantener los sueldos bajos».

Bajada de la inflación

La baja inflación que ha habido entre 2007 y 2020, que acumula un aumento del 16,7%, ha permitido a los trabajadores españoles incrementar su poder adquisitivo.

En concreto, los salarios de los directivos han aumentado un 25,55% durante el periodo, mientras que el de los mandos intermedios, un 23,71% y el de los empleados, un 20,13%.