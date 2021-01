Carles Recasens: «Vacunando antes a sus directivos han intentado justificar lo injustificable»

¿Considera que los directores gerentes de los hospitales públicos deben ser considerados como sanitarios de riesgo?

No, ni mucho menos. Los sanitarios en la primera línea de la lucha contra la covid son los que están al pie del cañón con sus epis (equipos de protección individual) y atendiendo a los pacientes con esta enfermedad en urgencias, en las UCI o en las unidades de hospitalización covid.

¿Qué le parece la defensa de esta vacunación temprana de sus directivos de confianza que está haciendo el Servei de Salut?

Que están intentando justificar lo injustificable. En mi opinión deberían haber intentado asumir su error o argumentar que se vacunaron primero para dar ejemplo a los suspicaces con estas vacunas. Y aquí quiero resaltar el trabajo de gestión titánico que están desarrollado en esta pandemia enfrentándose a algo desconocido para lo que no estábamos preparados.

¿Usted se ha vacunado? (El doctor Recasens trabaja de psiquiatra en el comarcal de Inca)

Sí, el pasado miércoles. Y la gente estaba contenta. Se respiraba un ambiente de alivio y alegría que se ha truncado al conocerse esta noticia que ha hecho que la gente se enfade. También en el Colegio (de Médicos) nos han llegado mensajes de colegiados indignados.

¿Qué opina de la justificación del IB-Salut para vacunar a las gerentes de Inca y Manacor diciendo que van por todas partes ya que son hospitales pequeños?

Creo que las reuniones dentro de los hospitales se han reducido no solo en número, sino también en las personas que pueden asistir a ellas. Además también se han tomado medidas para evitar la propagación del virus entre el personal sanitario.

¿Y sobre que son personal esencial que debe ser protegido?

¿La directora asistencial del Servei de Salut (Eugenia Carandell) no es personal esencial? Y no se ha vacunado como no lo han hecho la principal gestora de esta pandemia en las islas, la consellera Patricia Gómez o el propio Juli Fuster, que tampoco se han inmunizado todavía.

¿Cómo hubiera actuado?

Lo más prudente y lo más elegante habría sido vacunarse cuando ya lo hubieran hecho todos los trabajadores de mi hospital. Y estoy convencido de que Soledad Gallardo (la gerente de Inca, una de las vacunadas en primer lugar), si pudiera volver atrás, no se vacunaría. Esta situación ha generado mucho malestar y los chats de los médicos están en ebullición.