El Pi, Més per Mallorca y Més per Menorca se han unido hoy para impulsar un recurso de inconstitucionalidad contra el Gobierno central de Pedro Sánchez al no haber incluido en los Presupuestos Generales del Estado el Régimen Especial para Balears que compense los efectos de la insularidad. Esta iniciativa adquiere especial relevancia cuando Més per Mallorca, socio del PSIB-PSOE en el Govern, la apoya. De igual modo, Més per Menorca y El Pi han respaldado en algunas ocasiones al Pacto de Izquierdas que dirige Francina Armengol.

Para ello han pedido al Parlament la convocatoria de un pleno extraordinario para que la cámara autonómica decida si se impulsa la denuncia contra el Estado ante el Constitucional. Hay tiempo para presentar el recurso hasta el 31 de mayo y el PI y Més consideran que el pleno del Parlament se debería celebrar en febrero.

El diputado de El Pi, Josep Melià, autor de la iniciativa, ha explicado que “se trata de una tomadura de pelo que el Gobierno no haya incluido el REB en sus presupuestos, ya que así se comprometió cuando el régimen fiscal se aprobó en el Congreso de los Diputados”. Miquel Ensenyat, portavoz de Més per Mallorca, considera “una cuestión de dignidad” denunciar a Madrid ante el Tribunal Constitucional, ya que “la mala financiación de Balears tiene consecuencias sobre los ciudadanos y con una dotación adecuada podríamos haber afrontado la pandemia en mejores condiciones”.

Josep Castells, portavoz de Més per Menorca recordó que “el hecho insular una vez más no se ha reconocido excluyendo el REB”. “Hay que recordar que la media de financiación del Estado hacia el resto de comunidades es de 257 euros por habitante y la de Balears de solo 175 euros por habitante”, ha añadido Castells.

Miquel Ensenyat ha recordado que si bien su partido forma parte del Govern “nosotros no tenemos ningún pacto con Pedro Sánchez y creo que este recurso puede ser bueno para un partido socialista que no escucha”.