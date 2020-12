Formentera quedó libre de casos de coronavirus el pasado 1 de diciembre, aunque la dicha duró poco, exactamente cinco días. El articulista de este diario Valentín Villagrasa, residente en la Mola, fue ese último contagiado de covid-19 que fue dado de alta el día 1 y, aunque por poco tiempo, se convirtió en el último enfermo del virus en la isla, donde actualmente hay tres casos activos. Villagrasa relata cómo pasó la enfermedad, confinado en su vivienda de la Mola, y cómo se enfrentó a la preocupación y al miedo diarios.

«Formentera libre de Covid-19», así rezaba el titular de una noticia de alcance de la que se han hecho eco algunos medios nacionales... volvemos a las «cuatro islas» de la primera ola de la pandemia. Bienvenido sea. La casualidad ha hecho que este escribidor, en el momento de redactar estas líneas, sea el último contagiado dado de alta, con fecha de primero de diciembre.

La literatura épica ha estado impregnada siempre del valor añadido de ser «el último» de cualquier episodio heroico... léase 'El último mohicano', 'Los últimos de Filipinas' e incluso el recurso bíblico de «los últimos serán los primeros en el reino de Dios». En este caso me gustaría ser el último de un «ya no hay más». Por eso quisiera referirles en unas cuantas letras mi experiencia y sobre todo las confesiones a este mi entrañable enemigo durante los catorce días que ha durado esa enemistad.

Todo empieza un martes, allá por el 17 de noviembre, después de una frugal comida con amigos. Aquella tarde comenzaron unos síntomas de gripe (malestar general, pérdida de energía vital) añadidos a una temperatura sospechosa de 38 grados. Una llamada a un familiar facultativo (siempre es bueno tener un médico en la familia, aunque sea el cuñado) nos aconsejó llamar al Infocovid del departamento de Salut de Balears y explicarles la sintomatología... dicho y hecho, atención rápida y aviso de que a la mañana siguiente se pondrían en contacto con nosotros... primer uso del paracetamol como analgésico, que se convertirá, desde ese momento, en compañero inseparable y remedio en lo físico y en lo psíquico.

A primera hora, Renata (enfermera del Hospital de Formentera) eficaz como siempre, nos cita a las 9.28, qué precisión pensé entre mí, para la prueba de antígenos (la rápida). «Que venga también su conviviente». Tengo que confesar que era la primera vez que oía ese término para definir a compañera o compañero, pareja o similar. A partir de hoy habrá que sustituir el clásico «cariño» por «conviviente», no es lo mismo, pero define la situación. Sin sospechar la que se nos venía encima nos fuimos a desayunar pensando en todo menos en dar positivo... En ese momento sólo había dos contagiados en la isla con seguimiento domiciliario. De asintomáticos no hablo porque no figuran en el parte del doctor Simón. «No me va a tocar a mí, que no me he movido de aquí», aseguraba mi intelecto... hasta que quince minutos más tarde una llamada nos confirma el diagnóstico y comienza «la aventura» de un confinamiento de diez días, dicen. Pero que ha llegado a los catorce.

El doctor contacta con nosotros

Dos horas después se pone en contacto con nosotros el doctor Nacho Rodeyro, que nos anuncia que será el encargado de nuestro seguimiento hasta el alta. La comunicación será cada 24 o 48 horas dependiendo de los síntomas. Se convirtió a lo largo de este tiempo en el teléfono de la esperanza entre lunes y viernes (todos tienen derecho al descanso, incluso Nacho). La primera reacción es la pregunta del millón: ¿cuál puede ser la evolución? La respuesta de Nacho no puede ser más lacónica. Un «ya veremos» comprensible. Dependerá de la carga viral, de los síntomas y de las derivaciones del propio Covid...

El primer punto del cuestionario Covid hace mención explícita a la dificultad respiratoria del paciente. En este caso ese síntoma no lo tenemos... ufff, es un buen dato, pero no quiere decir que no llegue (jarro de agua fría a tu optimismo dentro del pesimismo). Seguimos con el listado de sensaciones para la comparación estadística con el resto de los pacientes que ha habido... cierto halo positivo en el ambiente y más cuando la fiebre ha desaparecido. Ahora toca que contacten contigo los «rastreadores» y facilites la larga lista de contactos de las últimas 48 horas con los que has permanecido más de 15 minutos a menos de un metro y medio (caramba con la letra del protocolo, acabas tomando aire en medio de tanta palabrería).

Pasa esa tarde, pasas el día siguiente, llamas a Infocovid para decirles: ¡eh! oiga que hay quienes están en peligro... La sensación de culpabilidad es extrema porque nadie aporta soluciones... el problema no es de profesionalidad, sino que el sistema falla en los plazos (pónganse en marcha amigos) La solución llega esa misma tarde y al día siguiente en cola de a uno a la carpa del hospital y hacerse el PCR todos los afectados del que suscribe. Eran al menos 12 y sin ser los apóstoles. Dos días de incertidumbre.

Preocupación por los demás

Los resultados negativos alivian nuestro espíritu. Sabemos que nadie te va a culpabilizar de forma explícita y a la cara. A todos, la piedad se les supone (pero siempre queda ese «mechachis» que huele a traición). Liberados de la carga emocional, con los amigos y conocidos a salvo. Comienza la segunda parte de la parte contratante que diría el amigo Groucho. Después de un viernes de alegría por la levedad de los síntomas... aparecen las primeras décimas de fiebre y yo sin poder hablar con Nacho hasta el lunes... vuelves a la consulta familiar que sabe tanto como tú, pero con el Vademécum delante. Empezamos a conjugar la segunda gran palabra de esta pandemia particular...

Normal, todo es normal, la fiebre, la flojedad, la pérdida de olfato, de gusto (ni una mandarina podía distinguir y mira que huelen y saben). Paracetamol de todos los tamaños, ya sean genéricos o con pedigrí. Necesitas un punto de distracción que te permita vencer los primeros síntomas del miedo escénico de este virus, del que no sabes nada, pero del que estás informado hasta las trancas. Telediarios, periódicos online, expertos por doquier, reportajes de cómo se intuba a un enfermo, reportaje sobre las ucis de aquí y allá. Algún amigo-compañero de antaño que ha pasado cuatro meses en el hospital... todo te lleva hasta un estadio donde el temor a... se va convirtiendo en miedo (yo el pánico lo descarto, porque no tengo insuficiencia respiratoria).

No dejas de observarte, de observar a tu «conviviente» con cara de preocupación y así un día, ya es lunes, pero el martes también. Cada comunicación con el teléfono de la esperanza, con Nacho al otro lado es repetitivo: ¿puede pasarse al pulmón? Después de un silencio de apenas segundos, que se convierte en sospechoso; la respuesta no despeja la duda de fondo, aunque sí que te tranquiliza momentáneamente... Así los diez días teóricos, pero la fiebre persiste y el alta ya llegará.

Es viernes, no hay fiebre, solo paracetamol y un antibiótico de nueva generación con un componente antinflamatorio (ya se sabe que no hace nada, pero puede influir). Y sucede el milagro. Como si fueras un doctor Simón anunciando que hemos superado la curva de contagios, el día transcurre en una relación estrecha entre el termómetro y tú... Cada hora compruebas que las décimas traidoras de días anteriores no aparecen, mantienes tu fidelidad al paracetamol (esta vez de un gramo).

Superas la noche entre sudores (antiguamente lo achacábamos a limpiar el cuerpo de toxinas, como no sean las de las acelgas, porque de alcohol o azúcares en forma de flaó ni caso). Optimismo a raudales, y como es sábado no se lo puedes comunicar a Nacho, vuelves a la operación familiar de consulta gratis. Es normal, te dicen como para aliviarte tus preocupaciones. Los ánimos están subiendo, igual que los decibelios en las comunicaciones con la conviviente o amigos que llaman por teléfono...

Domingo sin misa (digamos que otras épocas también) ni fiesta que guardar, pero con un punto de euforia porque vislumbras que el túnel tiene un final. Has abandonado, siguiendo las pautas marcadas por el facultativo, el paracetamol, el antibiótico ya ha hecho lo suyo.

Lunes 30 de noviembre, comunicas la buena nueva (no es Navidad todavía) a Nacho, que en su habitual cautela considera necesario otras 24 horas de observación en estas condiciones... bueno esperaremos antes de cantar victoria.

El alta, por fin

Por fin ese 1 de diciembre el doctor Rodeyro, argentino de Córdoba, pero con ese marcado apellido gallego, pronuncia las palabras mágicas: «Ya tienes el alta». Ahora a pasar por el vampiro (análisis de sangre) para saber si hemos generado anticuerpos... todo apunta a que sí, pero habrá que esperar al final del puente. El resultado puede esperar... lo único es que hemos escrito la página fin en un relato que tenía los tintes de 'El Gato Negro' de Edgar Allan Poe y les puedo asegurar que no me gustó nunca.

Y mientras qué, se preguntarán muchos. El confinamiento (tengo que decirles que en la Mola es menos confinamiento) te lleva al ejercicio de aventuras literarias, me he leído el libro de Antoni Batista 'ETA i nosaltres', el de Víctor Amela 'Nos robaron la juventud'... como ven historias recientes que te permiten saber que tienes los 68.... No he seguido, más que a través de alguna sección de periódicos online, el tema de los Pantoja-Rivera (no me pregunten sobre ello porque me he perdido en medio de tanto disloque).

He caído en las redes de Netflix con dos series de obligado cumplimiento. 'Gambito de Dama' (si la ven lo entenderán) y 'The Crown'. Enganchado, sí... interesante, para mí también. Un análisis novelado (la ficción a veces supera la realidad) de la familia real británica donde lo menos importante es el concepto familia. Aunque entiendes ciertas fórmulas que solo pueden darse en el mundo anglosajón... Fueron momentos dulces entre una décima y otra de fiebre, entre un paracetamol y otro hasta, como diría el Che, la victoria final.

PD: No echen en saco roto ninguna de las formas de comportamiento social para combatir el Covid-19. No hacerlo con todo el rigor exigible: mascarilla, distancia, burbuja, conviviente, etc. es una irresponsabilidad que te puede o puede llevar a otros a un padecimiento innecesario... La vida vale más que una fiesta sin control.