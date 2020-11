Una tesis doctoral defendida en la Universitat de les Illes Balears ha detectado crítica hacia la superficialidad del multiculturalismo del estado australiano, que reproduce privilegios raciales y culturales, en los discursos culinarios en la obra de autores asiatico-australianos.

La tesis doctoral de Astrid Schwegler Castañer analiza la producción literaria de la diáspora asiática en Australia y su relación con la comida, para explorar las reacciones críticas hacia el multiculturalismo estatal, ha informado la UIB en una nota.

La tesis se titula Masticating Multiculturalism: Culinary Discourses in the Works of Asian-Australian Authors (Masticando el multiculturalismo: discursos culinarios en las obras de autores asiático-australianos).

El punto de partida y objeto de estudio de la tesis doctoral defendida por Schwegler es que el lenguaje figurativo culinario impacta sobre la sociedad y la refleja (con muestran expresiones como digerir ideas, devorar libros o tragarse un insulto).

Mediante un análisis de obras de asiatico-australianos, la tesis explora la reacción crítica de los autores hacia las dimensiones gastronómicas y lúdicas del multiculturalismo australiano.

La historia colonial del país demuestra el rechazo a otras razas. La mayoría de los colonos rechazaron las prácticas indígenas, y las contribuciones culinarias de la inmigración asiática fueron borradas y vilipendiadas por el establecimiento de una nación fundamentalmente blanca, cristiana y británica.

Esta repulsión hacia los inmigrantes que no eran blancos, cristianos o británicos fue moderada por el impacto de las guerras mundiales, el colapso del Imperio Británico y el internacionalismo de la posguerra.

Australia transformó su relación con los inmigrantes a partir de la creación de una identidad nacional multicultural. El multiculturalismo oficial no desafía las estructuras de poder y perpetúa formas menos aparentes, pero igualmente perjudiciales, de racismo.

En el marco de este contexto teórico e histórico, la tesis analiza diferentes tipos de textos del siglo XXI creados por autores asiatico-australianos, como la novela Behind the Moon (2010), de Hsu-Ming Teo, y Sustenance (2005), de Simone Lazaros; la novela juvenil Laurinda (2014), de Alice Pung; la serie de televisión The Family Law (2016-2019), creada por Benjamin Law; la colección de cuentos Portable Curiosities (2016), de Julie Koh, y las novelas gráficas de Shaun Tan.

La tesis demuestra que la comida se utiliza para encarnar las abstracciones que subyugan en las desigualdades y los conflictos raciales, y también para cuestionar de manera visceral el orden dominante, con la esperanza de ganar terreno común para desarrollar comprensión y solidaridad entre seres humanos.

Las obras cuestionan la superficialidad del (gastro) multiculturalismo del estado australiano, que "reproduce privilegios raciales y culturales", señala la autora. La comida se convierte en un significante flotante y ambivalente para ilustrar y oponerse a las tendencias bulímicas y caníbales de la sociedad.

Según la autora, esta presencia ubicua de los alimentos no es accidental, ya que la cadena alimentaria se sitúa en el centro de la conceptualización del mundo y desempeña un papel clave en los procesos de deshumanización que determinan las agresiones raciales.

La solución de los autores, también presentada a través de la comida, radica en la conceptualización del mundo y en la imaginación, es decir, en el poder literario para imaginar mundos alternativos y la capacidad para "caminar con los zapatos de otra persona", según la expresión anglosajona.