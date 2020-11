Salud no ve necesario por ahora hacer test de antígenos en farmacias de Balears. El Govern defiende que la capacidad actual para hacer pruebas del coronavirus en el sistema sanitario «es suficiente» y no plantea, al menos de momento, presentar el plan para la realización de diagnósticos en boticas que ha pedido a las comunidades interesadas el ministro de Sanidad, Salvador Illa. «Aunque no se descarta la implementación de los test de antígenos en las oficinas de farmacia, la capacidad actual para hacer pruebas diagnósticas de la covid en Balears con los actuales protocolos es suficiente», mantiene por ahora la Conselleria de Salud.

Después de la recomendación de la Comisión Europea sobre la realización masiva de test de antígenos entre la población, el ministro Illa autorizó el miércoles a las comunidades a que estas pruebas puedan comprarse y realizarse en las oficinas de farmacia. Para ello, el ministro de Sanidad de Pedro Sánchez solicita a las autonomías que le hagan llegar un plan detallado sobre cómo lo harán. La preocupación es que las farmacias no puedan convertirse en focos de contagio y cómo se centralizarán los datos diagnósticos de positivos de covid.

«Hay que estudiar bien las recomendaciones de la Comisión Europea acerca de la realización de test de antígenos de covid fuera del ámbito sanitario, sobre todo por las implicaciones jurídicas y con respecto a los colectivos profesionales», se pronunció ayer Salud. «En la actualidad, los test de antígenos se utilizan para diagnosticar la covid en pacientes sintomáticos que acuden a Atención Primaria, a las urgencias hospitalarias o son atendidos por el 061», recuerdan desde la Conselleria, donde defienden que hacer estas pruebas en las farmacias «debe estar coordinado entre el Ministerio y las comunidades autónomas». «Aunque no se descarta la implementación de los test de antígenos en las oficinas de farmacia, la capacidad actual para hacer pruebas diagnósticas de covid en Balears con los actuales protocolos es suficiente», defiende por ahora.

Por otra parte, la Mesa de Enfermería, integrada por el sindicato Satse y el Consejo General de Enfermería, trasladó a la Comisión Europea en una carta que permitir a las farmacias hacer test de antígenos propiciaría la aparición y propagación de nuevos posibles focos de contagio de coronavirus. En la misiva dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, reitera su «gran preocupación» ante la posibilidad de que se autorice esta práctica asistencia en «establecimientos comerciales como son las oficinas privadas de farmacia».

El Pi llevó hace diez días que se estudie la medida con el Colegio de Farmacéuticos

Si bien la autorización del Ministerio de Salud para hacer test de antígenos en las farmacias no llegó hasta este miércoles, El Pi tiene presentada desde el pasado día 10 una iniciativa en el Parlament con la que pretende instar al Govern a que acuerde la medida con el Colegio de Farmacéuticos de las islas «siempre y cuando se den las garantías sanitarias». La iniciativa presentada por el diputado Josep Melià y firmada por la portavoz de los regionalistas, Lina Pons, incluye un solo punto con el que se «insta al Govern a estudiar conjuntamente con el Colegio de Farmacéuticos la posibilidad de que las farmacias puedan realizar pruebas de detección de la covid siempre y cuando se den garantías sanitarias requeridas para hacer los diagnósticos». La iniciativa ya apunta experiencias en otras provincias españolas y el hecho de que otras comunidades lo estaban ya estudiando.