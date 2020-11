La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha arremetido hoy contra los grupos de la oposición y les ha acusado de “perjudicar y hacer daño a los menores tutelados” con sus políticas. “Pido a los grupos de la oposición responsabilidad en un tema tan delicado como el de los menores y que dejen de poner palos en las ruedas con el único afán de desgastar al equipo de gobierno del Consell”, ha aseverado la presidenta. Acto seguido ha recordado que en el caso del educador detenido por presuntos abusos fue el propio IMAS quin lo denunció ante Fiscalía, lo apartó y le abrió un expediente disciplinario.

Unos minutos antes de estas declaraciones, el PP, Ciudadanos y Vox volvieron a criticar la gestión de menores del Consell y exigieron nuevas investigaciones sobre los abusos y explotación sexual a raíz del caso del educador del IMAS detenido. anunciado hoy que no apoyará la comisión política que ha propuesto el Pacte para analizar la actuación del IMAS ante los casos de explotación sufridos por menores tutelados por este organismo. La portavoz de Cs en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha asegurado que no participarán en la comisión política creada por el Consell para evitar la de investigación: “La única figura que recoge el Reglamento del Consell es la comisión de investigación, y no vamos a participar en algo que se han inventado para desviar la atención”. “Todo lo demás es un contorsionismo político del PSIB para evitar asumir responsabilidades de su gestión ante lo sucedido con los menores tutelados por el IMAS”, ha aclarado Camiña.

Por su parte, Llorenç Galmés, portavoz del PP, ha exigido a la presidenta Catalina Cladera responsabilidades y que se sepa el coste del informe del comité de expertos “que elude los abusos sexuales a menores tutelados en 2018”. En este sentido, el portavoz ‘popular’ ha argumentado que “solicitamos por escrito, el 5 de octubre, el coste total de un comité que solo hablaba de generalidades y que ni siquiera abordaba, tampoco, el caso de los 16 menores víctimas de abuso y explotación sexual”. De igual modo, La consellera de Vox en la institución insular, Cristina Macías, ha lamentado que tanto el Consell de Mallorca como el Govern sigan "mirando hacia otro lado" aunque cada vez haya más pruebas de que "lo que han sufrido los menores del IMAS no es un hecho puntual".