El sindicato STEi ha denunciado esta mañana que no es cierto que el curso escolar en Baleares se esté desarrollando con normalidad, tal como sostiene la conselleria de Educación. Cosme Orell, secretario de enseñanza pública de esta formación, ha denunciado que el llamado escenario B que aplicó la Conselleria ante la epidemia, no se planificó con suficiente tiempo, dado que no se apostó por este modelo hasta mediados del mes de agosto, un mes antes de iniciarse las clase.

El sindicato, además, ha señalado que no se están cumpliendo las ratios por número de alumnos por clase, dado que han podido averiguar que en muchos centros de las islas, sobre todo en enseñanza primaria, no se están respetando estas cifras y en las clases hay muchos más estudiantes.

Orell se ha mostrado especialmente preocupado por la atención a la diversidad en todos los niveles educativos. Y ello debido a que en todos los centros educativos, pero sobre todo en primaria, han perdido personal para realizar esta atención, ya que los profesores están realizando otras funciones educativas, como por ejemplo tutorías. Ello provoca que muchos alumnos con necesidades educativas están desatendidos.

El sindicato mayoritario en el sector educativo sostiene que este llamado escenario B esté ocasionando una mayor carga de trabajo a los docentes, que se ven obligados a realizar muchas más horas lectivas. Este exceso de carga de trabajo también lo están asumiendo los equipos directivos de los centros educativos, con funciones que no les corresponde, según explica el STEi , como por ejemplo encargarse de la compra de material sanitario o planificar los espacios. Orell, además, ha afirmado que muchas veces estos equipos directivos no han contado con el asesoramiento de la Conselleria de Educación.

Si bien Orell se ha mostrado satisfecho con el resultado de la llamada brigada covid, que se encarga de sustituir a los profesores que han caído enfermos por el virus, se ha quejado de que el resto de sustituciones se realizan de una manera muy lenta. Un profesor que se da de baja por enfermedad común, tarda mucho tiempo en ser sustituido. Por esta razón, el STEi reclama que todas las bajas sean sustituidas de forma inmediata, si bien para ello se precisa la contratación de más docentes.

El sindicato ha denunciado también el alto grado de estrés laboral que están sufriendo los profesores por esta situación provocada por la pandemia, al tiempo que ha criticado que centros escolares, o incluso los trabajadores, se hayan visto obligados a comprar y pagar de su bolsillo, el material sanitario.

Catalina Bibiloni, delegada de prevención, ha destacado las graves secuelas que están sufriendo algunos profesores que se han visto afectados por la covid. Ha señalado que la Conselleria niega que estos contagios se hayan producido en los centros, pero que los profesores sostienen lo contrario y creen que han cogido el virus en su lugar de trabajo. Ha explicado también que se ha conseguido que todas las trabajadoras embarazadas estén de baja laboral -unas 300-, ante el peligro de contagio.

El sindicato concluye que la situación de la estructura educativa de Baleares se sostiene a costa del empeoramiento de las condiciones laborales de los docentes y una reducción importante de la cualidad educativa que reciben los alumnos. Por esta razón, el STEi exige a la Conselleria que ofrezca medidas efectivas y rápidas para revertir esta situación.