Ciudadanos atribuye las fugas de dos destacados militantes de la formación en las islas al PP de Biel Company a que «no tenían cargo». Con este argumento, la líder y portavoz del partido naranja, Patricia Guasp, salió ayer al paso de la incorporación de dos excargos de la formación, ambos próximos al que fue candidato del partido en las elecciones y ahora portavoz adjunto del partido, Marc Pérez-Ribas, al PP balear.

Tal y como informó ayer este diario, después de haberse dado de baja como afiliados del partido, tanto Pedro Miró como Miquel Busquets, ambos excoordinadores de Ciudadanos en Palma y el primero de ellos uno de los principales impulsores y promotores de la candidatura de Pérez-Ribas, en las primarias en las que se acabó imponiendo al entonces líder del partido, Xavier Pericay, los dos han formalizado ya su alta como nuevos afiliados del PP.

«Mi más sincero agradecimiento al PP balear por el trato y el acogimiento recibido. Con mucha ilusión quiero sumarme al gran proyecto del PP balear y al del PP en general», expresó Busquets en sus redes compartiendo la información de este diario.

Preguntado por el salto, la portavoz y líder del partido en Balears, Patricia Guasp, señaló que «estos dos militantes hace tiempo que no eran activos» y denunció que «han priorizado el no tener cargo en el partido al proyecto». «No entendemos que el compromiso con el proyecto sólo esté ligado con un cargo en el partido», cargó contra su marcha, añadiendo que «si no comparten los valores del partido y piensan que los han encontrado en otro partido ya es una cuestión personal», sentenció la líder naranja. En la misma dirección apuntó el secretario de organización nacional del partido, Borja González, en unas declaraciones difundidas a través de un comunicado.

El secretario general del PP balear, Toni Fuster, confirmó en declaraciones a Efe la afiliación de estos dos exmiembros de Ciudadanos y explicó que el partido está volcado en «reunificar el centro derecha» para ser alternativa y le consta, relató, que muchos afiliados naranjas en este espacio ideológico «no comprenden el giro a la izquierda tan pronunciado que ha hecho Ciudadanos».