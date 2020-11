Una ‘app’ que controla la vida útil de las mascarillas

El uso de este programa es relativamente sencillo. La aplicación activa un reloj de cuenta atrás. El usuario selecciona el tipo de mascarilla homologada y de forma automática se aplica una cuenta atrás para calcular el tiempo de validez. Durante el tiempo que no se usa la mascarilla, el reloj se puede parar. El programa, además, aplica varios tipos de notificaciones en las que se avisa del tiempo que queda para que el uso adecuado de la mascarilla caduque.

Según explicó Tomeu Fiol, esta idea surgió durante un paseo que realizó con su esposa y observaron que muchos ciudadanos utilizaban la mascarilla muchas más horas de lo aconsejable. A partir de ese momento decidieron crear este programa, dado que la mascarilla es en estos momentos un elemento obligatorio entre la población para evitar contagios de coronavirus.

Esta app se puede descargar desde Google Play. Su precio es de 1,19 euros. No es necesario estar conectado a internet y tampoco se exige que el usuario se identifique. El programa no se puede descargar a través de Apple, dado que esta empresa no admite ningún elemento que esté relacionado con la pandemia.

El proyecto cuenta con el apoyo del Colegio Oficial de Enfermería de Balears.

Los datos de los tiempos de cada mascarilla son siempre orientativos. La información sobre la que se basa este programa está extraída de datos aportados por diferentes organismos públicos.

El programa no tiene previsto invadir la intimidad del usuario, ya que no almacena ningún dato de esta persona. Tampoco incluye ningún tipo de publicidad.

El sistema informático incluye información sobre diferentes tipos de mascarillas que se ofrecen en el mercado. Sus creadores pretenden que de esta forma el usuario del programa utilice la mascarilla de una forma adecuada y la emplee el tiempo que se especifica para cada una de ellas. La aplicación te notifica cuando es necesario cambiar de mascarilla.