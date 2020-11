Envejecer durante la pandemia está suponiendo un camino lleno de obstáculos con consecuencias que todavía no se han manifestado en su totalidad. Las personas mayores afrontan un "deterioro" físico y emocional después de meses de confinamiento y soledad. Pero las malas noticias no se han terminado: los expertos esperan un aumento de denuncias de mujeres víctimas de violencia de género en Balears.

"Habrá un rebrote de denuncias de mujeres maltratadas durante el confinamiento. En aquel momento hubo una disminución porque las posibilidades que tenían de denunciar era bajas y además asumían mucho riesgo. Es un tema muy serio y lo vamos a ver en toda su gravedad", ha avanzado hoy Carmen Orte, catedrática de la UIB y directora del Anuario del Envejecimiento, un documento que este 2020 está impregnado de covid.

El Anuario consta de casi 500 páginas y propone un recorrido por los problemas -algunos nuevos, otros agravados- que la población mayor de 65 años del archipiélago tiene que gestionar en un contexto sumamente difícil. "El 93% de los fallecidos por covid en Balears tenían más de 60 años", ha destacado Ferran Didac, geógrafo y asesor del Anuari. "El 40% del total de muertes ha tenido lugar en residencias", ha abundado este experto.

Sofía Alonso, directora insular de Gent Gran del IMAS, ha aludido a la "doble victimización" que han sufrido los más mayores. "No nos hemos acercado a ellos para no contagiarles o para no contagiarnos nosotros mismos, ha sido muy duro para ellos", ha destacado Alonso.

La población mayor también aguarda más problemas físicos. Durante meses los recursos humanos y materiales de Son Espases han estado volcados en la batalla contra la covid descuidando, entre otros servicios, la atención a los problemas de osteoporosis. "Van a haber más roturas de caderas, en Son Espases atendemos ahora entre ocho y diez casos por semana", ha advertido Maria Magdalena Femenías, doctora de medicina interna del hospital de referencia.

"No podemos arreglar algo y dejar que otras cosas se deterioren más", ha reflexionado.