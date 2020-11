La Policía Local de Sant Antoni ha desmantelado un bar restaurante que operaba sin licencia en un domicilio particular, informó ayer el Ayuntamiento en una nota de prensa. Los agentes comprobaron que en el exterior de la casa, situada en la calle Miguel Ángel, había siete mesas, todas ocupadas, con un total de 26 personas que estaban consumiendo. Dos personas se encargaban de servir las mesas.

También disponían de los elementos habituales de un bar restaurante, como frigoríficos grandes con bebidas y aceiteros y saleros sobre las mesas.

Los agentes levantaron acta a los responsables de este bar furtivo por no disponer de las medidas necesarias para evitar contagios por el SARS-CoV-2, y ordenaron la paralización de la actividad clandestina.

Por otra parte, la Policía Local de Sant Antoni ha levantado 20 actas en la última semana por incumplimientos de las medidas sanitarias para paliar los efectos de la crisis generada por la covid.

En concreto, los agentes interpusieron cuatro denuncias por fumar en la vía pública, cuatro por no llevar la mascarilla obligatoria, no guardar la distancia de seguridad y no respetar el toque de queda, otras cuatro por no respetar la prohibición de circular por la vía pública sin causa justificada fuera de hora y una más por no llevar la mascarilla.

Además, los agentes han levantado en los últimos siete días dos actas contra los responsables de dos locales que permanecían abiertos después de las diez de la noche. Otros dos locales fueron denunciados porque en ellos no se guardaba la distancia de seguridad entre clientes, no disponían de información sobre la covid ni de gel hidroalcohólico en la entrada y también por superar el aforo y el número de mesas.

Asimismo, añadió Sant Antoni, se denunció a un local más por no cumplir las normas para evitar contagios, ya que se servía a los clientes en la barra del interior y los camareros atendían sin mascarilla. Durante esta semana, la Policía Local ha levantado también dos actas por la celebración de reuniones, fiestas u otro tipo de actos en los que se detectaron aglomeraciones que dificultaban la adopción de las medidas de precaución sanitaria. Igualmente se interpusieron varias denuncias por incumplimiento de las ordenanzas municipales. Dos por tener música con altavoces orientados hacia el exterior, tres por molestias a los vecinos y una más por «ruidos musicales» en un establecimiento, en palabras del Ayuntamiento.