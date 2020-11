El Parlament inicia la tramitación de unos presupuestos del Govern que se consideran clave para hacer frente a la crisis provocada por la covid-19. No obstante, Francina Armengol mantiene importantes diferencias con sus socios de Podemos sobre el polémico plus de 22.000 euros para cargos no residentes en Mallorca. Es el gran escollo que debe sortear la presidenta si quiere evitar fisuras de calado en el Pacto cuando todavía faltan más de dos años de legislatura.

Los podemitas han anunciado que se desmarcarán en este punto si los socialistas intentan aprobarlo tal y como lo tienen presupuestado: 22.000 euros anuales solo para cargos con residencia en Menorca, Eivissa o Fomentera, no peninsulares como pretendían los morados. Por ello pidieron una negociación urgente entre los tres partidos que apoyan al Govern.

La portavoz del Govern, Pilar Costa, dejó claro ayer que esta negociación entre las formaciones del Pacto que piden los podemitas no se producirá. Recordó que los presupuestos estaban aprobados por el Consell de Govern con el plus de 22.000 euros solo para los cargos de Balears. «En estos momentos ya no cabe una negociación. En todo caso será vía parlamentaria cuando se negociará», aseveró Costa.

Estas afirmaciones no gustaron nada a los de Podemos, ya que la fórmula propuesta ayer por Costa es la negociación vía enmiendas con los partidos de la oposición como espectadores y también presentando propuestas a sus enmiendas.

El portavoz de Podemos, Alejando López, dejó clara su postura: «O bien suprimimos por completo este plus o se justifica el gasto de residencia. No estamos de acuerdo en dejar 22.000 euros fijos en la situación actual de crisis y, por ello, si no se cambia no apoyaremos este punto en la Ley de Presupuestos».

La polémica por el plus de 22.000 euros se originó cuando en 2012 el PP cambió la ley y abrió la puerta para que también lo cobraran cargos llegados de la Península. En 2019 Podemos se encontró con este cambio y fichó un número considerable de dirigentes políticos de otras comunidades. La Oficina Anticorrupción abrió una investigación y concluyó que este gasto no puede ser una aportación fija, debe justificarse.

La sorpresa de los morados fue mayúscula cuando el PSIB-PSOE de Francina Armengol, en su propuesta de presupuestos, quitó el plus a los peninsulares y lo dejó únicamente para los de Menorca, Eivissa y Formentera.

El PSOE deberá echar mano de la oposición para mantener el plus de 22.000 euros solo para cargos de las otras islas

Més también esperaba una negociación entre los tres partidos del Pacto. Si bien los nacionalistas ya advirtieron que quieren que solo cobren el plus de residencia los de las otras islas, no los peninsulares. Asimismo son partidarios de justificar el gasto.

Ante esta situación, Francina Armengol se puede encontrar con que para aprobar este punto en los presupuestos tenga que echar mano de la oposición, ya que los cinco diputados de Podemos son necesarios para que salgan adelante las cuentas.

El PP podría ayudar a los socialistas en este apartado, tal y como temen en Podemos. Hay que recordar que quien cambió la ley fueron los populares. No obstante, fuentes del PP indicaron ayer que todavía no han analizado esta cuestión y, en cualquier caso, son partidarios de mantener el plus para los cargos de Menorca, Eivissa y Formentera siempre y cuando «no se haga negocio con el suplemento de residencia». En El Pi mantienen una postura similar a Més en esta cuestión: plus para los de otras islas, pero no con una cantidad fija de 22.000 euros.

Lo cierto es que Francina Armengol empieza la tramitación de unas cuentas importantes con desavenencias con sus socios por el polémico plus de 22.000 euros.