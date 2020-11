El bloque de la oposición, en pedazos. Ciudadanos ha roto hoy con PP, Vox y también con El Pi. Si los regionalistas siempre han ido por libre y los populares tratan en las últimas semanas de distanciarse de la extrema derecha, el partido naranja ha consumado hoy la ruptura en Baleares. De la misma manera que a nivel nacional, el partido naranja ha facilitado hoy la tramitación de los presupuestos del Govern de Francina Armengol, no presentando enmienda a las cuentas, absteniéndose en las presentadas y cargando contra los partidos de la oposición. "Teníamos la opción de hacer lo mismo que PP, Pi y Vox o ser coherentes y responsables", ha disparado Ciudadanos, desatando una tensa bronca con PP y Vox, a quien ha acabado afeando que "aplauden como morsas".

Después de apoyar el techo de gasto y anunciar que no presentarían enmienda a la totalidad de las cuentas, ya había quedado claro el giro de Ciudadanos y su acercamiento al Govern. "No es un sí a las cuentas, que no nos gustan, decimos sí a la tramitación, porque intentar bloquear las cuentas en estos momentos sería una irresponsabilidad", ha defendido la portavoz del partido naranja en Baleares, Patricia Guasp, desde la tribuna. Sin embargo, lo que no parecía tan claro es que Ciudadanos acabaría revolviéndose contra El Pi o incluso contra el PP, con quien gobierna en el Consell de Eivissa y en tres municipios de la isla, tras perder su concejal Sóller.

"Hemos acudido a una representación que se vive años tras año en este Parlament", ha empezando resumiendo las enmiendas a la totalidad los partidos de la oposición, la líder naranja. "¿Que tiene que pasar para acabar con el frentismo?", ha proseguido, para acabar pronunciando entre gritos, abucheos y carcajadas de las bancadas de PP y Vox que "teníamos dos opciones: hacer lo mismo que PP, Pi y Vox o ser coherentes y responsables". Una afirmación que ha desatado una bronca entre los partidos de la derecha, con los partidos de la izquierda, que han votado hoy sin grietas ni fisuras, disfrutando desde sus escaños de la división de la oposición.

Con los diputados de PP y Vox aplaudiendo con ironía a la portavoz de Ciudadanos, Guasp les ha afeado que "aplauden como morsas". "De Vox me lo puedo esperar, pero señor Company, de usted me avergonzaría de los palmeros que tiene detrás", le ha reprochado a los populares. También se ha enfrentado al diputado del Pi, Josep Melià: "Lo veo preocupado con Ciudadanos, pero el problema lo tienen en su partido". Y con Vox: "No les gusta la moderación porque ven reflejado que son inútiles, son el tonto útil de Sánchez". "Del populismo, señores de Vox, que cada vez se lepenizan más, lecciones ni una", ha seguido la líder del partido de Arrimadas en Baleares.

Armengol, a Cs: "Sus enmiendas serán bienvenidas"

Después de que la presidenta Francina Armengol le haya tendido hoy la mano a Ciudadanos, asegurando que "serán bienvenidas" las aportaciones del partido naranja a los presupuestos, Guasp ha insistido en que su grupo "negociará los presupuestos vía enmiendas" y ha recogido otro guante lanzado por la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez: "Queda fuera de toda duda que la única hoja de ruta es el plan de reactivación y no los Acuerdos de Bellver, que quedan atrás", ha pronunciado la líder naranja, después de que la consellera haya asegurado que las cuentas "se enmarcan en el pacto de reactivación".

También por la mañana el conseller Iago Negueruela ha hecho su guiño a Ciudadanos, entre los cuchicheos de la bancada del PP. "No sé porque cada vez que digo que contamos con ustedes o hacemos planes y pactos, se oyen voces", ha ironizado el conseller.

"Sabemos cual es su ideología, pero podrían haber tenido el pragmatismo de Ciudadanos", ha utilizado incluso la portavoz del PSOE, Silvia Cano, contra el resto de la oposición: "Lamentamos que El Pi se haya querido sumar a la derecha y que sus argumentos sean intercambiables con los de PP o Vox", ha criticado la socialista a los regionalistas, con quien este verano llegaban a acuerdos. También Podemos y Més han aplaudido "la altura de miras" de Ciudadanos por no presentar enmienda a las cuentas.

"Ninguno de ustedes ha evitado acariciarle el lomo a Ciudadanos. Incluso Podemos que les llamaba falangitos y a su líder Albert Primo de Rivera", ha cargado el diputado de Vox contra el partido naranja. "No presentar una enmienda a la totalidad es comulgar con estos presupuestos y aceptar que los acuerdos de Bellver con Podemos y Més es lo que necesita esta comunidad", ha pronunciado Company durante su intervención, señalando veladamente al partido naranja: "Sería renunciar a ser alternativa a este Govern".