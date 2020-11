Durante la semana pasada en Balears, un total de siete docentes (3 en Mallorca y 4 en Eivissa) han dado positivo por coronavirus en una prueba PCR. Esta cifra representa el 0,04% de los 16.340 docentes que hay en los centros educativos de nuestra comunidad. En cuanto al alumnado, 210 alumnos han dado positivo, cifra que supone el 0,11 % de alumnos. Por islas, de estos 210 positivos, 173 son de Mallorca, 3 de Menorca y 34 de Ibiza, mientras que en Formentera no ha habido ningún caso.

Relacionadas Baleares mantiene la presión hospitalaria pese al ingreso en tres días de 54 contagiados de covid

La portavoz del Govern, Pilar Costa, ha informado hoy, durante la comparecencia posterior al Consell de Govern, sobre los datos de incidencia de la covid-19 en los centros educativos de las islas relativos a la semana anterior, del 7 al 13 de noviembre, de acuerdo con la información que han recogido los centros educativos y la unidad específica de salud EDUCOVID, destinada a seguir la evolución de la pandemia en los centros docentes isleños.

En cuanto a los grupos en cuarentena, se estima que la semana pasada se pusieron en cuarentena 24. Actualmente, hay 30 grupos en cuarentena, el 0,37% del total de unos 8.000 grupos que hay en Balears, de 10 centros educativos, de los cuales 4 en Mallorca, 3 en Menorca y 3 en Eivissa. En cuanto a la proporción de estudios de contacto que dan negativo, esta semana pasada fue del 92,9%.

Compra de mascarillas

Por otra parte, La conselleria de Educación contratará diferentes suministros para la adquisición de equipos de protección individual para los trabajadores de los centros educativos con el objeto de cumplir los protocolos elaborados para hacer frente a la pandemia. Se trata de una inversión de más de 2,5 millones de euros. Se realizará la compra por vía de emergencia y por primera vez incluye mascarillas pediátricas para niños de 3 a 12 años, pese a que no están obligados a llevarla hasta los 6 años. Se adquirirán más de 1,1 millones de mascarillas. Concretamente, 138.354 mascarillas higiénicas reutilizables (profesorado y personal no docente); 217.650 mascarillas higiénicas desechables (para el alumnado que no lleve); 112.350 mascarillas higiénicas pediátricas desechables (44.400 por alumnado de 3 a 5 años, 23.800 de 6 a 9 años y 44.159 de 10 a 12 años) 404.550 mascarillas quirúrgicas; 2.628 pantallas de protección facial; 271.650 mascarillas FFP2 y 3.090 batas de protección (protocolo para casos de síntomas compatibles con la covid-19), 127.000 guantes EPI y 143.616 litros de hielo hidroalcohólico.