Alrededor de 150 personas se han manifestado este sábado en placa de Cort en Palma convocados por l’Associació d’Amics del Poble Saharauí para denunciar los últimos acontecimientos que enfrentaron el viernes al ejército de Marruecos y el Frente Polisario, que llegaron a intercambiar disparos en el sur del Sáhara Occidental cuando las fuerzas marroquíes expulsaron a un grupo de civiles que habían bloqueado una carretera en Guerguerat para exigir a la ONU y al Gobierno español que se celebre el referéndum de autodeterminación pendiente desde 1991.

Relacionadas Un saharaui residente en Mallorca anuncia en un video que se une a la lucha armada contra Marruecos

Arropados por la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago, el senador de Més per Mallorca Vicenç Vidal, el diputado ecosoberanista Miquel Ensenyat y la regidora de Model de Ciutat en Cort, Neus Truyol, entre otros, han denunciado la complicidad del Gobierno español, el reciente conflicto de estos días y han exigido ante esos “gravísimos hechos del agresor marroquí” que pueden llevar a un conflicto armado que España asuma su responsabilidad y que se llegue al “único camino posible: el referéndum y la independencia". Así lo ha expuesto Catalina Roselló, presidenta de l’Associació d’Amics del Poble Saharauí en su intervención.

A Rosselló le ha seguido la voz de Dehba Mohamed, miembro de Sáhara Acció Mallorca : “Nos vemos obligados a tomar partido, conciencia y compromiso en la contienda que se avecina. Nosotros, aquellas niñas y niños que llegamos en España dejando nuestra infancia aún jugando en las dunas, volvemos nuestra cara ya adulta en nuestro pueblo, que alberga todavía las mismas nefastas condiciones, para tomar conciencia de nuestra dignidad rebelde”. Mohamed ha transmitido el sentir de los jóvenes. “Con la misma convicción y el mismo esfuerzo que hemos proyectado hacia la paz, estamos dispuestos” a ir más allá y dar ·”la vida por nuestras familias y nuestra dignidad. ¡Viva el Frente Polisario, viva el pueblo saharaui digno y libre, Sáhara libre!, ha clamado.

Tras ella ha intervenido Nafi Brahim, el joven que este viernes difundió un vídeo en las redes sociales para anunciar su disposición a ir a luchar. Brahim, filósofo de 30 años que reside en Mallorca desde los 10 años, ha explicado que cuando se iba hacia su trabajo se dio la vuelta hacia su casa para grabar las imágenes que difundió “desde la sinceridad y la honestidad”. “No sabemos cuándo nos vamos a ir pero estamos dispuestos para cuando nos llamen el Frente Polisario para defender nuestra dignidad y la de nuestras familias”. Brahim deja claro que “el mismo esfuerzo que hemos puesto para la paz lo vamos a poner para las armas”, asegura sobre el sentir de los jóvenes crecidos en la diáspora. Insiste que ya no hay marcha atrás y solo cabe la autodeterminación. “Soy mallorquín por ley, lengua y cultura pero no me he olvidado nunca de mi pueblo”, afirma.

Por su parte la consellera Santiago ha destacado que el pueblo saharaui ha hecho siempre una lucha pacífica por la liberación de su pueblo y “pensamos que debe continuar así”. También ha comentado que Balears se implica “de una forma seria en la resolución que obliga a Marruecos y los representantes saharauis ha llegar a un acuerdo” y el Gobierno español “tiene una responsabilidad política, histórica y ética” desde que se liberó a la excolonia, por lo que debe tener “un protagonismo especial” en la resolución del conflicto. Ante la tensión actual tanto la ONU como el Gobierno español han de estar “en primera línea” para aplicar el referéndum y solucionar la situación de forma pacífica.