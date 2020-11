La portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, anunció ayer la decisión del partido de no presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos elaborados por el Govern para el próximo año, lo que le convierte en el único grupo de la oposición que no adoptará esta medida y abre la puerta a un acuerdo sobre las cuentas del Ejecutivo en especial con el PSIB. «Los que han presentado enmiendas a la totalidad no quieren presupuestos para la sociedad balear y nosotros lo que queremos es mejorarlos a través de enmiendas parciales, con el fin de dar una protección a autónomos, familias, pimes y empresas de Baleares para que puedan salir de la crisis», declaró Guasp en referencia a PP, El Pi y Vox.

En este sentido, enmarcó la decisión de su partido en la «oposición útil» que, según dijo, pone en práctica en el Parlament ante la situación de crisis sanitaria y económica, contraponiéndola a la de las otras fuerzas de la oposición. «Desde Cs somos responsables y coherentes», afirmó tras defender que el que la Comunidad cuente con presupuestos es «una necesidad» para la sociedad balear.

Guasp dejó claro que la decisión de descartar una enmienda a la totalidad no significa que el voto final sea a favor de las cuentas del Govern, ya que eso dependerá del resultado de las negociaciones respecto al paquete de enmiendas parciales que presentará Ciudadanos. «Nuestra postura no es un sí a los presupuestos presentados por el Govern, pero es un sí a su tramitación y a mejorarlos con enmiendas parciales ya que son una necesidad para estas islas y queremos que estos presupuestos sean un salvavidas para la sociedad balear», insistió.

«Nosotros no vamos a ser como el resto de partidos que han puesto una enmienda a la totalidad simplemente para bloquear estos presupuestos y ganarse un titular», añadió Guasp refiriéndose a PP, El Pi y Vox. Frente a ellos sostuvo que Cs quiere «encontrar soluciones y negociar las mejores propuestas para la sociedad y la ciudadanía sin caer en la bronca permanente ni en la crítica estéril».

Las enmiendas a la totalidad de los presupuestos presentadas por PP, El Pi y Vox se debatirán el próximo martes en el pleno del Parlament, según el orden del día acordado ayer por la Junta de Portavoces tras la cual la socialista Silvia Cano criticó la postura de estos partidos arremetiendo especialmente contra el PP, al que acusó de «intento claro de boicot» al Govern por encima de los intereses de los ciudadanos.