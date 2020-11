La experiencia del doctor Bernardo García, 78 días en la UCI por la covid; el discurso reivindicativo del presidente de Camp Mallorquí, Miquel Gual, por el papel de los payeses durante la pandemia y reclamando unidad para dar respuesta a las pequeñas empresas en la crisis, y la humanidad y compromiso del matrimonio de Margalida Miquel y Tòfol Miquel, que en lo peor de la pandemia se pusieron a confeccionar mascarillas en su casa, dieron calidez y emoción a la entrega de los Premis Diario de Mallorca, marcados este año por la pandemia. Las distancias entre los asistentes, las mascarillas y un formato reducido no fueron obstáculo para un acto sentido en el que los premiados coincidieron en reclamar «unidad», «compromiso» y «responsabilidad» para vencer a la covid y salir de la crisis en Balears.

Diario de Mallorca entregó ayer por la tarde en el Club Diario de Mallorca, en un acto marcado por las medidas de seguridad sanitarias, sus premios para reconocer a los referentes sociales de Balears. «¿Debíamos hacer la gala en plena pandemia? Sí, no por la fiesta, que se suprime por completo, sino para el reconocimiento de todos aquellos colectivos que se han dejado la piel», explicó la directora de este diario, Marisa Goñi, que quiso expresar su «inmenso agradecimiento a los premiados». Goñi quiso destacar también el trabajo del rotativo que «pese a la situación no ha faltado ni un día con sus lectores», a los que también agradeció haber respondido siempre. La directora también recordó el cambio de web y de sistema para «trabajar en red con otras 25 cabeceras de Prensa Ibérica, para ofrecer más y mejor información», a los lectores.

Este año Diario de Mallorca ha querido reconocer a todo el colectivo sanitario de las islas, médicos, enfermeros, auxiliares, farmacéuticos, celadores y un largo listado de profesionales que se han situado en primera línea de la lucha contra la pandemia. Recogieron el premio de las manos de la consellera Pilar Costa los presidentes del Colegio de Médicos, del Colegio de Enfermería y del Colegio de Farmacéuticos. El galardón lo recogió el cardiólogo del Hospital de Manacor, el doctor Bernardo García, quien estuvo 78 días en la UCI tras contagiarse del coronavirus. «Esa dualidad, de médico y paciente, me ha permitido ver que la sanidad es uno de las mayores valores que tenemos como sociedad», pronunció al recoger el premio, reclamando «sacrificios a todo el mundo respetando las medidas en solidaridad con todo el personal sanitario».

También se reconoció el diálogo social entre sindicatos, patronal y Govern, cuyos representantes recogieron el premio de manos del consejero de Editora Balear José Francisco Conrado de Villalonga, y se hizo un reconocimiento especial a Camp Mallorquí, la cooperativa que hizo llegar productos del campo a los hogares durante el confinamiento.

El presidente de Camp Mallorquí, Miquel Gual, hizo un discurso reivindicativo, recordando que «los payeses decidieron ayudar a la sociedad cuando una semana antes del confinamiento se manifestaban en tractores para pedir a la sociedad que les ayudara». «Nunca nadie piensa en los payeses, que aunque sean el cero coma cero cero del PIB, son los que nos alimentan», señaló. «Cuando he ido a buscar la mascarilla, la comerciante no me ha cobrado, me ha pedido que nos defendiera a todos», relató, exigiendo a los políticos presentes al acto «unidad» y «no dejar a nadie atrás».

También reclamó «unidad» al recoger el premio por la ayuda social, la vecina de Sóller, Margalida Busquets, que confeccionó mascarillas para los vecinos junto a su marido durante el confinamiento. «Reclamo unión y un esfuerzo conjunto para salir todos juntos», defendió, a la vez que aplaudió a Diario de Mallorca «por haber enseñado a través de sus páginas la cruda realidad pero también la solidaridad de gente de toda la isla».

El acto lo cerró el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs, que señaló que los premiados «son ejemplo de solidaridad y responsabilidad», que puso como valores para salir de la actual crisis.