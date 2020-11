Bajo el lema "Don't Stop Dreaming", el Govern ha lanzado un vídeo promocional que pretende actuar como reclamo para los turistas. El vídeo se presentó ayer en una rueda de prensa virtual dirigida a medios británicos en el marco de la World Travel Market 2020.

El vídeo reúne todo lo bonito de las Baleares, que no es poco, en cincuenta segundos. Las playas de aguas cristalinas, el vasto mar Mediterráneo, la espectacular Catedral de Mallorca o el poblado talayótico de Menorca. Por no hablar de las actividades deportivas que permite el terreno balear: paseos a caballo, buceo, kayak, etc. La gastronomía también tiene su espacio: vino, queso, marisco. Y mucho más.

Con la esperanza de que las Islas vuelvan a ser lo que eran antes de la pandemia y que los turistas recuerden por qué estas son un destino fascinante y seguro, se cierra el vídeo con la frase "Dont't Stop Dreaming".