Excavadoras de vacaciones en la autovía de Campos

Fuentes cercanas a las empresas que realizan la obra, primero achacaron la poca actividad a que las lluvias del fin de semana no les permiten asfaltar. No obstante, también admitieron que todavía falta por resolver quién asume el coste de los cambios de proyectos ordenados por el Consell para contentar a los ecologistas y disminuir, presuntamente, el impacto de la polémica autopista. Por ello, no se descarta que esta bajada de actividad en los trabajos sea provocada por estas desavenencias económicas que el Consell todavía no ha dicho que asumirá. Hay que recordar que el cambio de proyecto fue ordenado en tiempos de la socialista Mercedes Garrido.

Corrupción El Consell destina casi un millón pagado por Munar a crear 75 plazas de inclusión social

El pleno de hoy del Consell de Mallorca tiene previsto destinar 979.000 euros, recibidos de las indemnizaciones por casos de corrupción, a la creación de 75 plazas en diferentes centros para personas con riesgo de exclusión social. Se trata de las indemnizaciones abonadas por la expresidenta María Antònia Munar en el caso can Domenge y una parte pequeña del exvicepresidente, también de UM, Miquel Nadal. En concreto, el Institut Mallorcquí d’Afers Socials (IMAS) creará con este dinero 50 plazas de inclusión social en los centros de la Sapiència y 25 más mediante el programa Housing First.

Coalició per Mallorca Comida en ses Torres para lanzar el nuevo partido político regionalista

En el día de ayer se produjo una nueva comida en el restaurante ses Torres de Ariany para empezar a poner las bases del nuevo partido político, Coalició per Mallorca, de ámbito regionalista liberal y que nace de la federación de partidos independientes de los municipios. El alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, junto con otros ediles independientes está al frente del proyecto que quiere imitar a Coalición Canaria. Ayer contaron con la presencia del exalcalde de Manacor y ex de El Pi Antoni Pastor. Asimismo, está en el proyecto otro exUM, el abogado Marc González.